Mondo verde: presentato il progetto per la formazione nel settore dei giardini e del verde

E’ stato presentato mercoledì scorso, con un incontro on line, il progetto ‘Mondo verde’ che ha l’acronimo di ‘Monver’. Il progetto, nell’ambito delle competenze professionali transfrontaliere, prevede la formazione di medio-alto livello nel settore dei giardini e del verde pubblico e privato.

Oltre alla nostra provincia riguarda quelle di Torino e Imperia, la Valle d’Aosta, i Dipartimenti dell’Alta Savoia e della Savoia (Regione Rodano-Alpi), Alte Alpi, Alpi di Alta Provenza e delle Alpi Marittime (Regione Paca). Capofila del progetto è l’Università di Genova mentre la sede operativa è fissata ai Giardini Botanici Hanbury di Ventimiglia.

Monver nasce per aiutare a superare, attraverso una formazione condivisa, le difficoltà socio-economiche nella filiera verde della produzione orto-floro-vivaistica e nella valorizzazione della rete comune di giardini storici e spazi verdi che sono apprezzati come elementi di un paesaggio unico al mondo e possiedono notevoli potenzialità.

Lo scopo principale è quello di creare un sistema transfrontaliero per la formazione di giovani neo-diplomati e di soggetti da riqualificare o re-inserire nel mondo del lavoro che copra l’intera filiera dei giardini e del verde, dalla preparazione del materiale di base, alla progettazione, alla gestione e alla promozione. L’obiettivo finale è generare un ambito formativo, durevole nel tempo, a favore della popolazione locale e delle attività turistiche, economiche e lavorative esistenti tramite un modello replicabile in altre aree comunitarie.

Particolare valore ha la cooperazione transfrontaliera tra soggetti che svolgono ruoli differenti, come la gestione di Giardini storici di fama mondiale (Giardini Botanici Hanbury, Villa Thuret), Università (Genova, Torino), Istituti scolastici e di formazione (CFPPA, EPLEFPA, GIP-FIPAN), Centri di ricerca e assistenza alle imprese (CREA-OF, IRF, CeRSAA). Il partenariato si estende dalla Riviera Ligure e dalla Costa Azzurra lungo le rive del Mediterraneo sino alle splendide montagne della Savoia, così da valorizzare le diversità di competenze nella ricerca, esperienze nella formazione e patrimoni culturali.

Monver prevede quattro corsi pilota, di cui due distinti in due curricula diversi: vivaisti di qualità, paesaggisti per la progettazione di verde sostenibile e il restauro di giardini storici, giardinieri e arboricoltori certificati per intervenire nei giardini storici e sul verde monumentale e guide per la promozione di iniziative culturali e l’accompagnamento dei turisti su itinerari ‘verdi’ con finalità anche educative.

Sono previste lezioni teoriche e lezioni teorico-pratiche, svolte a distanza, senza che gli studenti intervengano nella operatività (stante l’emergenza sanitaria). Le lezioni, si terranno nella lingua madre dei docenti, con sottotitoli in francese o in italiano. I materiali didattici, incluse le registrazioni delle lezioni ed esercitazioni resteranno disponibili per almeno due anni. Sono inoltre previsti percorsi formativi con accoglimento di piccoli gruppi di studenti in strutture disponibili quali aziende agricole, studi professionali, enti pubblici, ecc., per stage e attività pratiche.