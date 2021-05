In consiglio si parla del Polo logistico e MondoVivo torna in piazza contro la cementificazione

Si torna a parlare del polo logistico intermodale a Mondovì.

Venerdì, nel corso del consiglio comunale, il consigliere del PD Paolo Magnino ha presentato un'interrogazione per avere aggiornamenti, in particolare per sapere se fosse pervenuta all'amministrazione ulteriore documentazione, le ricadute positive e negative di quello di Vado Ligure, da poco avviato e lo stato dell'arte, considerando anche che il progetto è legato a quanto verrà deciso dalla Regione Piemonte nel "Piano per la Logistica".

Al momento sono emerse novità sostanziali. "Non abbiamo ricevuto ulteriore documentazione" - hanno spiegato gli assessori Robaldo e Carboni - "C'è stato un incontro con Confindustria Cuneo e con il dott. Paolo Cornetto di APM, si valuterà il prima possibile un incontro che coinvolga tutta l'amministrazione".

Il terminal container di Vado, diventato operativo a febbraio 2020, ha certamente risentito dell'emergenza covid, ma al momento i numeri non parlano di un decollo.

La situazione resta complessa, a livello politico e cittadino, tra chi vede una possibilità di sviluppo e chi suggerisce di pensare all'individuazione di aree già compromesse.

Intanto qualcuno che non si ferma e continua a raccogliere firme per opporsi alla realizzazione del polo logistico nelle campagne verdi del monregalese c'è: il comitato MondoVivo, formato da quei monregalesi che nell'area dove dovrebbe sorgere il polo logistico vivono e lavorano (leggi qui).

Il prossimo sabato 8 maggio il comitato sarà presente con il proprio gazebo a Breo, in prossimità del bar Comino, per continuare la propria campagna di sensibilizzazione.

"Oltre a raccogliere le firme per la petizione al Comune di Mondoví ed alla Regione Piemonte, mostreremo con una gigantografia l’impatto del progetto piattaforma logistica sul territorio" - spiegano da MondoVivo - "Infine omaggeremo, a tutte le persone che lo gradiranno, una borsa in materiale riciclabile con il nostro logo".