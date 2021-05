Numero unico per le emergenze ambientali: è il 112, attivo tutti i giorni 24 ore su 24

Come funziona

Il 112, tramite la Centrale Unica di risposta e i suoi operatori formati, si occupa della presa in carico della chiamata, del trasferimento della stessa al Sistema per la Risposta alle Emergenze di Arpa Piemonte che tramite tecnici esperti gestirà la segnalazione ricevuta valutando il tipo di intervento da effettuare per la specifica emergenza.