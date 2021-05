Un malore in bicicletta sulle colline di Busca: morto Gualtiero Gazzera, ex odontetecnico di Caraglio

Gualtiero Gazzera, ex odontotecnico di Caraglio, classe 1949, è morto nella mattinata di oggi 2 maggio colto da un malore durante un giro in bici con alcuni amici.

Stava percoorendo la collina di Busca verso la colletta di Rossana. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo messi in atto dall'equipe sanitaria chiamata dai compagni di gita. Per Gazzera non c'è stato nulla da fare.

Odontotecnico molto stimato, ormai da diversi anni in pensione, aveva trasferito la passione per la professione al figlio Davide, odontoiatra. Oltre a lui, lascia la moglie Loredana Cuzzolin.

Non è ancora stata stabilita la data del funerale.