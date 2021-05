Ti sarà capitato spesso di essere in giro per una città d'Italia e di esserti innamorato di qualcuno dei buonissimi prodotti locali che ogni Paese dello stivale offre. Non fa eccezione la città di Assisi, la patria di San Francesco, che offre salumi e formaggi d'eccellenza in grado di sorprendere te, i tuoi amici e i tuoi parenti.

Se ti trovi a visitare la città umbra e vuoi assaggiare delle prelibatezze a kilometro 0 potrai optare per AssaggiAssisi, una bottega che offre degli squisiti panini e assaggi gratuiti di prodotti culinari locali.

Con l'avvento del digitale, come ben tutti sappiamo, siamo in grado di superare anche le frontiere legate ai confini territoriali e possiamo acquistare tutto di tutto comodamente seduti sul divano di casa. Questi servizi di e-commerce acquistano ancora maggiore valore per il momento storico che stiamo vivendo con la pandemia in corso che ci limita nei movimenti tra città e regioni.

Potrai quindi acquistare ceste regalo di prodotti tipici di Assisi su www.assaggiassisi.com e potrai risolvere il solito dilemma dei regali sorprendendo amici e parenti con prodotti freschi, genuini e deliziosi.

Ceste regalo di prodotti tipici con formaggi e salumi tipici umbri

Su www.assaggiassisi.it/negozio potrete acquistare il mega pacco denominato "AssaggioTutto" con circa 2 kg e 1/2 di squisite prelibatezze locali. Nel pacco troverete i tipici coglioni del Mulo dal peso di di 490 gr circa la coppia, un salame al cervo dal peso di 300 gr circa, un salame al Cinghiale di 280 gr, un Salame al Cinghiale e Tartufo da 290 gr, un Salame Corallina da circa 680 gr e il classico Salame Spalmabile chiamato Ciauscolo dal peso di 580 gr circa.

Se vorrete fare le cose in grande per un’occasione speciale o per ringraziare il vostro medico o avvocato, un modo sicuro per fare bella figura è quello di optare per AssaggiaFesta, un super cesto gastronomico completo di tutto.

Questa elegantissima scatola regalo in legno sarà personalizzabile e fatto a mano nel famoso punto vendita ad Assisi. Il pacco standard conterrà un Salame al Cinghiale da 280 gr, un Salame Morbido Spalmabile da 580 gr., un Salame al Cervo da 300 gr., un taglio da 500gr di Lonzino Stagionato, un taglio da 500gr di Lonza Stagionata, 3 deliziosi vini rossi locali d'eccellenza tra cui "L' Arringatore", un "RossoBastardo" e un "Fratello Francesco" e 2 confezioni di dolcetti come le Farfalle al Farro con Crema di Limone e quelle al Farro con Crema di Nocciola. Avrete anche la possibilità di aggiungere un taglio da 500gr di Pecorino Stagionato oltre ad una piccola sorpresa preparata dallo staff di AssaggiAssisi.

Avrai anche la possibilità di acquistare un Prosciutto Crudo Intero di Norcia IGP con Osso che può essere abbinato anche al supporto, coltelli e videocorso dal titolo “Diventa un Samurai del Taglio del Prosciutto al Coltello”. Il prosciutto crudo di Norcia si distingue da prosciutti rinomati come il San Daniele e quello di Parma per il suo sapore unico, corposo, pieno, che riesce a restituire la sua piena essenza solo se tagliato rigorosamente con il coltello. La stagionatura è tra i 16 e i 18 mesi e il sapore tende al salato mentre il prosciutto tende a sciogliersi in bocca.

Infine, se le persone cui vorrete regalare la gustosa cesta tendono a preferire i formaggi, potrete acquistare un favoloso SET di 3 piccole forme di Pecorino da 400Gr speziati e arricchiti da sapori come il tartufo, le noci e il peperoncino. Questi squisiti pecorini possono essere gustati in ogni occasione o assaporati come antipasto assieme a composte, marmellate, mostarde.

Insomma, in attesa di poter visitare fisicamente il punto vendita di AssaggiAssisi e provare di persona tutte le prelibatezze offerte dalla bottega, potrai sbizzarrirti online e acquistare per te e per gli amici lonza, ciauscolo, pecorino e i famosi "Coglioni di mulo".