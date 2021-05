Costruirsi una piccola rendita giocando comodamente da casa: oggi si può!

Scopri come ricavare dalla tua passione per il gioco una piccola rendita mensile. Con i giusti accorgimenti, potrai guadagnare divertendoti comodamente da casa!

Ti sei mai chiesto se fosse possibile costruirsi una rendita mensile sfruttando la propria passione per il gioco? Chiunque ti risponderebbe di diffidare da queste aspettative estremamente irrealistiche, e d’altronde non potremmo dargli torto.

Sfruttando al meglio le opportunità offerte dai casinò online e i loro servizi, però, possiamo preservare il nostro conto di gioco e ottimizzare le vincite, proteggendoci dal rischio di subire grosse perdite.

Legalità, sicurezza e gestione del budget

Imparare a gestire il proprio budget è l’aspetto più importante da tenere in considerazione se vogliamo ricavare una piccola rendita divertendoci a giocare. I casinò online italiani certificati AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) tutelano i giocatori in tutti i modi, non c’è nessun rischio di veder perse le vincite ottenute su questi siti che sono, in assoluto, i più sicuri e gli unici ad essere regolamentati. Scegli sempre di guadagnare attraverso casinò online autorizzati e legali , che rispettano le normative nazionali e mondiali del gioco responsabile!

Da quando l’AAMS rilascia la sua licenza di legalità – tutti gli altri casinò sono di fatto considerati illegali – per gli appassionati delle sale da gioco la sicurezza è aumentata, come anche la privacy e la trasparenza garantite. I clienti di questi siti hanno la certezza di essere tutelati sia per quanto riguarda il gioco, sia per le transazioni finanziarie, la validità delle promozioni, dei bonus e delle offerte extra. Questi casinò utilizzano un software di controllo e protezione per ogni transazione in denaro effettuata in entrata e in uscita (SSL 128 bit, tra i più alti standard di criptografia) e supportano una vastissima scelta di metodi di pagamento, dalle carte di credito ai bonifici bancari.

Limitare le perdite attraverso i servizi offerti dai casinò AAMS

L’offerta di gioco dei casinò online è molto vasta, specie per quanto riguarda i giochi più amati come le slot machine, la roulette online, il blackjack, il video poker e il baccarat. Il limite tra il gioco d’azzardo e l’abilità strategica di un giocatore è labile e lasciarsi andare può essere più semplice del previsto, per cui i casinò AAMS hanno pensato a delle soluzioni da offrire ai clienti per permettere loro di preservare un certo budget.

Il vantaggio maggiore che possano dare i casinò online è certamente la grande offerta di bonus di benvenuto per i nuovi iscritti, che siano con o senza deposito. Si tratta di omaggi in denaro extra (l’entità del saldo aggiuntivo garantito dipende dal versamento iniziale) o in free spins (giri gratuiti). Tendenzialmente, più il bonus è ricco, più si riuscirà a guadagnare con i casinò online – occorrerebbe quindi confrontare i vari bonus e trovare il più conveniente secondo le proprie esigenze!

In secondo luogo, è possibile prelevare in qualsiasi momento dal proprio conto di gioco in meno di 48h (i tempi di addebito dipendono dal tipo di metodo di pagamento utilizzato) e sarebbe consigliabile eseguire quest’operazione appena raggiunta una cifra che abbiamo intenzione di investire in altro, riservandone una parte minore da poter usare per fare profitto se intendiamo continuare a giocare.

C’è, infine, un metodo che molti bookmakers applicano per evitare che i propri clienti vadano in perdita, lo stake. Con stake si intende l’impostazione di una soglia massima di saldo oltre la quale non è possibile piazzare scommesse o puntate. Oggi sono molti i casinò low stakes, cioè quelli che permettono di giocare anche con budget molto ristretti, con scommesse minime fissate solitamente a dieci centesimi. In questo modo, i clienti potranno divertirsi a vincere piccole somme di denaro attraverso i loro giochi preferiti senza rischiare più di tanto.

Studiare le strategie di gioco

Online non è difficile trovare diversi trucchi e metodi di gioco per vincere al casinò, ce ne sono praticamente per ogni gioco. Ma quanto sono affidabili queste strategie?

Diffidando da quelle che non presentano alcun fondamento o prova della loro efficacia, per le strategie studiate statisticamente da team di esperti matematici le probabilità di riuscita si aggirano solitamente tra il 70 e l’80%.

Se ben applicate tenendo conto del proprio budget di partenza ridimensionando le puntate, risultano ottime per chi vorrebbe iniziare a monetizzare con piccoli investimenti senza avere molta esperienza alle spalle. Ce ne sono di efficaci specialmente per roulette (basate solitamente sul colore o sull’essere pari/dispari dei numeri), blackjack (tutte evoluzioni del conteggio delle carte) e le slot (alternarsi delle linee di gioco), i giochi più amati in assoluto del casinò, terrestre o virtuale che sia.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti: non resta che metterle alla prova!

Non esiste una formula magica per fare profitto attraverso il casinò online, esistono però strategie e accorgimenti che, se correttamente osservati e adattati alla situazione in maniera flessibile e intelligente, possono aiutarci a creare una piccola rendita dal gioco senza risentire troppo delle pur sempre possibili perdite, frutto del caso.