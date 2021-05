"Tutto Normale": ad Alba tanti ospiti per un evento che vede uniti gli studenti della città

Nasce da Lorenzo Tibaldi (rappresentante degli studenti del Liceo “Da Vinci” di Alba) e da Giulio Pavesi (rappresentante degli studenti del Liceo “Cocito” di Alba) l’idea dell’evento “Tutto Normale, in diretta a scuole riunite” che si terrà il 7 maggio 2021 dalle ore 11 alle ore 13.30 in diretta streaming su YouTube in contemporanea in tutte le scuole superiori di Alba, riunite in seduta di Assemblea Studentesca d’Istituto.

L’evento si propone di essere un’occasione per ritornare, seppur ancora idealmente e virtualmente, alla normalità, alla musica, all’intrattenimento, che tanto è mancato nella realtà giovanile in questi ultimi tempi.

Personalità di calibro nazionale come Aldo Cazzullo (giornalista e scrittore, originario di Alba), Enrico Deregibus (giornalista musicale), Paolo Trovato (docente di Storia della Lingua Italiana presso l’Università di Ferrara), Luca Serianni (linguista e professore emerito dell’Università di Roma “La Sapienza”) e il rapper Ernia (special guest), costituiranno un evento educativo e piacevole per i ragazzi, a conclusione del buio percorso scolastico di quest’anno.

Il Teatrino Produzioni Teatrali in piazza San Paolo, gestito dalla giovane Giovanna Stella, sarà la location di una produzione che vedrà protagonisti i ragazzi sia nella fase organizzativa che in quella operativa legata alla trasmissione in diretta, coadiuvati dal team tecnico di Radio Alba (media partner), Andrea Vico, che condurrà dal palco, e Filippo Taricco (direttore artistico di Collisioni Festival, media partner).

L’evento è reso possibile grazie al contributo di Fondazione CRC e di Banca d’Alba e grazie al supporto del Comune di Alba.