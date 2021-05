Volley A2/F: La Roma sbarca in A1…la Lpm Bam Mondovì ai Play-Off

Previsioni confermate! L’Acqua & Sapone Roma, superando in trasferta il Cuore di Mamma Cutrofiano per 3-0 (12-25; 23-25; 12-25), ha ottenuto i tre punti necessari per vincere la Pool Promozione e tornare in serie A1 dopo 25 anni. Complimenti alle Laziali di coach Luca Cristofani e complimenti all’ex pumina Sofia Rebora per aver raggiunto un traguardo sofferto, ma comunque meritato.

Di conseguenza la Lpm Bam Mondovì, seconda in classifica, dovrà cercare di ottenere la promozione attraverso la “roulette russa” dei Play-off. Le Pumine sono attese da un cammino “infido”, a cominciare dai quarti di finale, dove incontreranno una formazione solida e particolarmente in forma come l’Olimpia Teodora Ravenna, vincitrice a manbassa della Pool Salvezza.

Da ricordare che i quarti si giocheranno al meglio di due gare, con eventuale “Golden set” solo in caso di parità di vittorie con risultati che producono lo stesso numero di punti partita. I Play off inizieranno il 12 maggio, con gara 1 in casa della squadra peggio classificata. Gara2, invece, è prevista il 15 o 16 maggio. Un altro quarto di finale già stabilito è quello tra la Sigel Marsala e l’Eurospin Pinerolo.

La vincente di questo quarto affronterà in semifinale la vincente della gara tra Ravenna e Mondovì. Ancora da definire gli accoppiamenti degli altri due quarti di finale, anche se già si conoscono le squadre che ne prenderanno parte: Vallefoglia, Macerata, Sassuolo e Soverato. Di seguito la classifica della Pool Promozione e il tabellone dei quarti di finale dei Play-off.

LA CLASSIFICA DELLA POOL PROMOZIONE

Pos Squadra Gare giocate Punti 1 A&S Roma 9 64 2 Lpm Bam Mondovì 10 63 3 Meg. Vallefoglia 10 55 4 Cbf Macerata 9 53 5 Eur. Pinerolo 10 52 6 Sigel Marsala 9 48 7 Volley Soverato 10 43 8 G.W. Sassuolo 9 43 9 Cdm Cutrofiano 10 42 10 S.G. Marignano 8 35

IL PROGRAMMA DI GARA 1 DEI PLAY-OFF – 12 MAGGIO 2021