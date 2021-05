A Dronero gente seduta all'aperto e un nuovo mercatino dell'artigianato

L'atmosfera è diversa oggi a Dronero, in questa prima domenica nuovamente in zona gialla.

La gente cammina per strada e pare essere più serena, o comunque non voler avere, per questo giorno, brutti pensieri.

Si ritorna a sedersi, anche se soltanto all'aperto, nel dehor esterno dei bar o dei ristoranti. Un caffè oppure un pranzo, il bel tempo accompagna il desiderio di riprendere, per quando possibile, una certa normalità. In piazza Martiri e sotto l'ala del teatro compaiono le bancarelle.

Un mercatino dell'antiquariato e dell'artigianato. "Saremo qui ogni prima domenica del mese".