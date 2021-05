A Saluzzo riparte la cultura: pronte a riprendere le attività la biblioteca civica e quella storica

Con l’ingresso della provincia di Cuneo in “zona gialla”, lunedì 3 maggio apre al pubblico la biblioteca civica «Lidia Beccaria Rolfi», nell’ex caserma Musso a Saluzzo.

Per la prima volta i saluzzesi possono scoprire i nuovi locali e le nuove opportunità offerte dalla sede appena completata. Un “anteprima”, in attesa dell’inaugurazione ufficiale con la cerimonia di intitolazione, prevista per il 26 e 27 giugno. L’Amministrazione comunale sta progettando una serie di eventi che si svolgeranno se le condizioni della pandemia lo permetteranno.

Per limitare i rischi di contagio da Covid, nella nuova biblioteca sono state predisposte rigorose misure di distanziamento e regole per la permanenza in ciascuna sezione.

L’ingresso degli utenti è contingentato e solo su appuntamento con il seguente orario:

lunedì 13 – 18.30

martedì 10 – 18.30

mercoledì 13 - 18.30

giovedì 10 – 18.30

venerdì 13 - 18.30

sabato 10 – 13.

Prima dell’ingresso ad ogni utente viene misurata la temperatura. In ogni momento, all’interno c’è l’obbligo del rispetto della distanza interpersonale di sicurezza, di indossare correttamente la mascherina e di igienizzarsi spesso le mani.

E’ permesso rimanere nelle sale prestito per non più di un’ora.

Al piano terra, nel salone accoglienza è consentito l’accesso dì un massimo di 5 persone all’ora. Al primo piano, nella Sezione ragazzi, possono entrare 5 persone l’ora, con un limite di due persone per stanza (se appartenenti a nuclei famigliari diversi). La Sezione adulti, ricavata al secondo piano, può accogliere 5 persone all’ora, con un limite di 2 per stanza, eccetto per i locali dell’ufficio e della saggistica dove il limite scende a 1.

Ogni utente con tessera può avere in prestito un massimo di 5 fra libri e dvd. La restituzione si deve effettuare usando il box 24/h sistemato su piazza Montebello, di fianco al grande portone dell’ex caserma. Anche la consultazione è esclusivamente su prenotazione e per un massimo di 3 persone contemporaneamente.

Nella nuova biblioteca sono state installate delle postazioni internet. Sono messi in funzione 3 pc, uno per ogni piano, e possono essere usati per un massimo di un’ora e mezza. Dopo ogni utilizzo tutte le postazioni vengono igienizzate. In tutti i locali della nuova biblioteca è previsto con regolarità il ricambio dell’aria. L’utilizzo dell’ascensore è limitato alle persone con disabilità.

I cittadini che necessitano di maggiori informazioni o di chiarimenti e di effettuare prenotazioni possono contattare i numeri 0175/211451 e 3480707998, oppure inviare una mail a biblioteca@comune.saluzzo.cn.it o un messaggio alla pagina Facebook Biblioteca Civica di Saluzzo.

Venerdì 7 maggio riapre le porte anche la Biblioteca Storica del Comune di Saluzzo situata in via Volta 9, all'interno del palazzo dell’antico vescovado. Anche in questo caso l’accesso è solo su prenotazione e con orario:

Venerdì 10 – 13; 14 – 17

Sabato 10 – 13

E’ consentito l'accesso alla sala di consultazione a una sola persona per volta, con l'obbligo di indossare la mascherina. Sono a disposizione dell'utenza gel disinfettante e guanti per maneggiare i volumi.