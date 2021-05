A Cuneo nessuna sanzione nel primo weekend di zona gialla

Quello appena trascorso è stato, per la provincia di Cuneo, il primo fine settimana di ritorno in zona gialla, con conseguenti minori restrizioni di movimento nei confronti della popolazione. Proprio per monitorare il contesto ed evitare pericolose situazioni di assembramento, la Polizia Municipale di Cuneo ha svolto una serie di servizi mirati al presidio del territorio.

Nella giornata di sabato 1 maggio, due pattuglie hanno effettuato un controllo dinamico di tutte le zone di maggiore passaggio, tra cui viale Angeli, via Roma, corso Giolitti (con un presidio costante), San Paolo (zona del centro commerciale) e Basse Sant’Anna, oltre ai consueti passaggi dell’equipaggio in bici al Parco Fluviale.

Grazie alle sinergie con le altre Forze dell’Ordine, coordinate dalla Questura, apposite pattuglie hanno effettuato controlli mirati in tutti gli esercizi di somministrazione e commerciali della città, per la verifica di potenziali assembramenti e per l’utilizzo mascherine.

Anche nella giornata di domenica 2 maggio pattuglie mirate ai controlli Covid hanno monitorato la situazione nei punti di maggiore passaggio, intervenendo nelle situazioni più critiche.

L’attività di controllo era principalmente orientata, più che al sanzionamento, a fornire informazioni alla cittadinanza e ad invitare al rispetto del distanziamento sociale ed al corretto utilizzo della mascherina. In particolare l’attività nei confronti dei gestori di locali pubblici aveva come obiettivo la condivisione delle giuste procedure operative, nel tentativo di stabilire un proficuo rapporto di mutuo aiuto nell’attività di controllo del territorio.

Proprio per le finalità a cui era orientato il servizio, nelle due giornate non sono state erogate sanzioni.