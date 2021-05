Ai camperisti piace sempre di più la città di Cuneo

Sono sempre di più i camperisti che scelgono come loro meta la città di Cuneo, parcheggiando nella area apposita di Porta Mondovì.

E non solo negli spazi a loro riservati, ma anche sull'ampio piazzale vicino alla zona attrezzata, parcheggiano i camperisti, creando così una “oasi del camper”.

"Noi abitiamo a Torino - spiega Maria Pia - e già prima di questa emergenza sanitaria, appena gli impegni lo permettevano, venivamo qui.

Ora, con il fatto che spostarsi è un problema, credo che passeremo a Cuneo molti dei nostri fine settimana, in attesa di partire per le vacanza, se mai ci riusciremo”.

Ma cosa spinge i camperisti a scegliere l’area cuneese?

“Intanto è una zona sicura e per nulla rumorosa - prosegue Maria Pia - e prendendo l’ascensore inclinato, in un attimo si è in cento città, così possiamo fare la spesa senza spostare il camper.

Inoltre abbiamo a disposizione il parco fluviale, ideale per fare lunghe passeggiate a piedi o in bici. Speriamo che riapra presto la piscina e il divertimento sarà completo”.