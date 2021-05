Al Museo Diocesano di Cuneo, quattro percorsi dedicati alla figura di Maria

Con la riapertura del museo tornano le proposte di visita in collaborazione con l'Associazione Volontari per l'Arte. Nel mese di maggio quattro visite al sabato pomeriggio dedicate alla figura di Maria, vista attraverso le opere del museo. Si inizia l'8 maggio - in occasione della festa della mamma - con un percorso dedicato a Maria come madre. Si prosegue poi con una riflessione sui numerosi ex voto provenienti dal Santuario di Madonna della Riva, per passare poi alle iconografie di epoca barocca e - infine - ai momenti salienti della vita della Madonna. Le visite si effettueranno per piccoli gruppo in ottemperanza alle norme vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19. La visita - della durata di circa 1 ora - è compresa nel costo del biglietto secondo le tariffe indicate sul sito.