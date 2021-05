Borgo San Dalmazzo, ancora lontana la riapertura di via Grandis

Via Grandis a Borgo San Dalmazzo è chiusa dal 13 agosto 2019, quando tre abitazioni vennero dichiarate inagibili per evidenti crepe sulle facciate. Il dissesto era stato causato da un'infiltrazione di acqua del vicino canale irriguo “Bealera Nuova”.

La vertenza legale si è conclusa imputando le cause ad un fatto naturale.

Nessun colpevole, dunque, se non Madre Natura. Ma intanto la strada è ancora chiusa al traffico veicolare e pedonale da un anno e nove mesi. Il blocco riguarda il tratto finale, impedendo lo sbocco in via Roma. E' invece possibile raggiungere il santuario di Monserrato, mediante un impianto semaforico che consente il senso di marcia alternato da via Marconi.

Il caso è stato trattato nell'ultimo consiglio comunale su richiesta del gruppo di minoranza Borgo 3.0: “Il blocco penalizza le attività commerciali in fondo via Roma. Ci sono tempistiche certe sulla riapertura?”

Come prevedibile, la situazione è troppo complessa per dare una tempistica. Lo spiega bene il sindaco Beretta: “Dopo la conclusione della vertenza legale sui cedimenti strutturali della strada comunale e di alcuni fabbricati prospicienti, la propietà eredi Grandis ha presentato in data 16/12/2020 comunicazione di attività edilizia libera per la richiesta di opere temporanee e attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico, al fine di redarre un progetto di consolidamento del fabbricato oggetto di assestamento strutturale. Al momento non è ancora pervenuta alcuna istanza al progetto di consolidamento che dovrebbe arrivare a maggio.

Per quanto riguarda l'associazione italiana ricerca sul cancro e l'associazione sclerosi multipla (che hanno sede nell'area, ndr) i rispettivi presidenti hanno preso contatti per valutare la vendita di immobili di proprietà al comune. Il sottoscritto ha proposto la cessione volontaria o la vendita in favore del comune per riqualificare il centro storico nel tratto terminale di via Roma, mediante la sistemazione dell'area, mirata al consolidamento della strada e alla conseguente riaperura. I presidenti si sono detti disponibili ad accogliere proposte per evitare un intervento diretto a loro carico”.

Dunque la riapertura di via Grandis “è strettamente correlata a varie situazioni e a diversi cantieri edili per interventi di consolidamento. Riapriremo dopo e solo la completa messa in sicurezza dei fabbricati. Rimane in vigore l'ordinanza di inagibilità totale dei fabbricati”

Il consigliere Marco Bona: “La nostra interrogazione mirava a riportare l'attenzione sul problema grave relativo al blocco della viabilità in quel tratto che penalizza le attività commerciali in fondo via Roma e crea un ostacolo al fondo della città con un cantiere aperto poco gradevole”.

Beretta: “La questione è articolata, visto che la colpa è di nessuno. Aspettiamo. Speriamo si arrivi ad una conclusione in tempi rapidi”.