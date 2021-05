candidare una città: Saluzzo capitale della Cultura 2024, una sfida impegnativa raccontata dal sindaco Calderoni

Torna la Scuola di Politica di Benecomune con l’ultimo appuntamento dell’anno accademico 2020/2021.

L’evento di maggio, dopo la bellissima serata con Paola Magni sui Diritti e l’attivismo dei giovani in Africa (rivedibile sul canale YouTube di Benecomune), ritorna su un tema di attualità territoriale per parlare della Candidatura a Capitale della Cultura 2024 di Saluzzo e del suo territorio, in un progetto che ha una visione di cultura ampia, non solo arte ed eventi culturali in senso stretto, ma cultura dei territori: tradizione, ambiente, storia, paesaggio, lingua e perfino religione.

La serata è incentrata sull’intervento del sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni, che rispondendo ad alcune domande proverà a delineare il quadro dell’ambizioso progetto e le prossime tappe di coinvolgimento di tutto il territorio. L’idea è di una città che non corre da sola, ma si presenta come un territorio che valica anche i confini nazionali, coinvolgendo Queyras e Ubaye, per rafforzare quell’idea di fondo che il Monviso, e le montagne, non dividono, ma sono una cerniera tra le popolazioni.

L’appuntamento è per lunedì 10 maggio alle ore 21, in diretta YouTube e Facebook, facilmente raggiungibile tramite l’indirizzo www.benecomune.info/diretta, per ascoltare il racconto di una sfida impegnativa, che detta così, sembra un’impresa impossibile per una città di 17 mila abitanti, nemmeno capoluogo di provincia, che si propone per il passaggio di testimone da realtà quali Palermo, Mantova o Parma.

Per ogni informazione sull’evento potete visitare il sito www.benecomune.info e per interagire con il relatore nel corso della serata ricordiamo che è possibile scrivere un messaggio WhatsApp al n. 3738531360.