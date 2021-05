Alba: un happening di parole, musica e danza "per riprenderci i nostri spazi"

"Spiragli di normalità". Questo il titolo dell’happening promosso per domenica 9 maggio dal gruppo La Tavola Rotonda Alba, già promotore delle iniziative organizzate nel marzo scorso in città per richiedere il ritorno alle lezioni in presenza, in coordinamento con Scuole Aperte Cuneo.

La nuova iniziativa presa dal gruppo di genitori e docenti è quella in programma nel pomeriggio di questa domenica (inizio alle ore 15) presso la Zona H.



"Un incontro di musica, danza e parole per farci sentire, per riprenderci i nostri spazi, per iniziare nuovamente a vivere", lo presentano gli organizzatori.

"Bambini, giovani, adulti, professori, nonni è tempo per tutti di respirare un po’ di sana normalità", è l’invito che arriva dal comitato, che invita a partecipanti a partecipare alla manifestazione – comunicata e autorizzata dalle autorità competenti – indossando la mascherina e rispettando il distanziamento sociale.