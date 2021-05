La prima domenica in zona gialla a Bra baciata dal sole (Foto)

Domenica a passeggio anche a Bra. Da giovedì 29 aprile la città della Zizzola si è colorata di giallo, ma il maltempo aveva scoraggiato le uscite.

La storia è cambiata domenica 2 maggio: il sole c’era e ha baciato i braidesi. Per via delle minori restrizioni, le strade del centro sono tornate ad animarsi e la mattinata è stata scandita dal ritorno ai bar. Un caffè, una colazione o un aperitivo rigorosamente consumati all’aperto.

In via Cavour il ritorno alla normalità sono stati soprattutto i tavolini nei dehors, quella sensazione di libertà che era da un po’ che non si assaporava.