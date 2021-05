Meno di mille contagi nell'ultima settimana in Granda. "Solo" 4 centri superano i 100 positivi

Continua l'analisi settimanale di TargatoCn e La Voce di Alba per fornire un'idea il quanto più possibile precisa dell'andamento del contagio nella nostra provincia. Prenderemo in esame i comuni con un tasso di contagio di 18 positivi ogni 1.000 abitanti, i comuni covid-free, i numeri dei contagi nelle sette sorelle, il computo dei positivi nella Granda negli ultimi sette giorni, così come i tamponi, i contagiati e il tasso di positività a livello regionale.

Ci teniamo a precisare che tra i 247 comuni della provincia di Cuneo sono molti i centri con meno di 1.000 abitanti. Più della metà. A volte basta un contagio per alterare di molto l'indice di contagio.

Ricordiamo inoltre che i dati a cui si fa riferimento si basano su un'analisi della mappa del contagio diffusa dalla Regione Piemonte. Alcuni dati potrebbero essere variati per ritardi nelle comunicazioni delle autorità sanitarie o per altri molteplici motivi.

SOTTO I MILLE CONTAGI NELL'ULTIMA SETTIMANA IN GRANDA

I positivi in provincia di Cuneo da bollettino della Regione Piemonte sono stati nella settimana dal 25 aprile al 2 maggio 968. La settimana precedente (18-25 aprile) erano invece 1.145. Domenica 25 aprile da inizio emergenza si segnalavano contagi 49.505. A Ieri, domenica 2 maggio, sono 50.473.



Il dato aggregato settimanale (25 aprile – 2 maggio) vede un decremento del totale dei contagi. 177 positivi in meno rispetto alla settimana precedente (18-25 aprile).



Il numero dei positivi rispetto ai sette giorni precedenti continua da settimane ad essere in diminuzione: il decremento della scorsa settimana (18-25 aprile) rispetto alle settimana ancora precedente (11-18 aprile) era stato di 49 contagi in meno.



IL TASSO POSITIVI/TAMPONI SETTIMANALE SCENDE ANCORA

A livello regionale nella settimana 18-25 aprile sono stati diagnosticati 135.396 tamponi. 7.806 in meno rispetto alla settimana precedente. Nella stessa settimana presa in esame, i positivi in Piemonte sono stati 6.126. Con un decremento di 897 contagi in sette giorni.



Il tasso di positività settimanale è del 4,52% (-0,41% rispetto alla scorsa settimana).



Continua a calare – come da settimane - il tasso dei positivi.

Inseriamo qui di seguito - al solo scopo informativo - i dati aggregati delle ultime settimane a livello regionale.

TAMPONI PIEMONTE

21-28 marzo (172.984 tamponi con un decremento di 2.420 rispetto alla settimana precedente)

28 marzo – 4 aprile (177.809 tamponi con un incremento di 4.825 rispetto alla settimana precedente)

4-11 aprile (143.576 tamponi con un decremento di 34.233 rispetto alla settimana precedente)

11-18 aprile (141.085 tamponi con un decremento di 2.488 rispetto alla settimana precedente)

18-25 aprile (143.202 tamponi con un incremento di 2.117 rispetto alla settimana precedente)

25 aprile – 2 maggio (135.396 tamponi con un decremento di 7.806 rispetto alla settimana precedente)

POSITIVI PIEMONTE

21-28 marzo: 15.152 (con un incremento di 166 contagi rispetto alla settimana precedente)

28 marzo – 4 aprile 13.741 (con un decremento di 1.411 contagi rispetto alla settimana precedente)

4-11 aprile: 9.218 (con un decremento di 4.523 contagi rispetto alla settimana precedente)

11-18 aprile: 7.212 (con un decremento di 2.006 contagi rispetto alla settimana precedente)

18-25 aprile: 7.063 (con un decremento di 149 contagi rispetto alla settimana precedente)

25 aprile – 2 maggio: 6.126 (con un decremento di 897 contagi rispetto alla settimana precedente)



TASSO POSITIVITA' )

21-28 marzo (tasso di positività all’8,76%, +0,22% rispetto alla scorsa settimana)

28 marzo-4 aprile (tasso di positività al 7,73%, -1,03% rispetto alla scorsa settimana)

4-11 aprile (tasso di positività al 6,42%, -1,33% rispetto alla scorsa settimana)

11-18 aprile (tasso di positività al 5,11%, - 1,33% rispetto alla scorsa settimana)

18-25 aprile (tasso di positività al 4,93%, - 0,18% rispetto alla scorsa settimana)

25 aprile – 2 maggio (tasso di positività al 4,52%, - 0,41% rispetto alla scorsa settimana)



MARGARITA E CARTIGNANO SUPERANO LA SOGLIA DEL CONTAGIO



Diminuiscono ancora rispetto ad una settimana fa i comuni a superare la soglia di guardia del virus. Due centri questa settimana. Solo 1 la scorsa. 4 quella ancora precedente.



Il centro con il peso del contagio più rilevante rispetto alla popolazione è il comune di Cartignano che con 5 positivi su 197 abitanti segna un tasso a 28,74 contagi ogni 1.000 abitanti. L’altro municipio a superare la soglia è Margarita con un peso di 18,06 contagi.



Ricordiamo come il dato nel mese di novembre aveva visto sfiorare i 60 comuni della provincia a superare la soglia dei 18 contagi ogni 1.000 abitanti.





SOPRA I 100 CONTAGI IN 4 CENTRI DELLA PROVINCIA



Valori in miglioramento su tutti i maggiori centri della provincia di Cuneo. 4 centri superano i cento contagi nei perimetri del proprio comune. Tre delle “sette sorelle” e Borgo San Dalmazzo.

In generale calano i contagi in tutti i maggiori centri. A Cuneo (-44), Savigliano (-31), Fossano (-27), Alba e Saluzzo (-18), Mondovì (-13), Borgo San Dalmazzo (-6) e Bra (-2).



Il comune con più contagi è Cuneo (341 la scorsa 385), seguito da Alba (104 la scorsa 122), Bra (116 la scorsa 114) e Borgo San Dalmazzo (103 la scorsa 109).



Sotto i 100 Fossano (90 la scorsa 117), Mondovì (89 la scorsa 102), Savigliano (66 la scorsa 87) e Saluzzo (46 la scorsa 64).

Segnaliamo alcuni centri con meno di 100 contagi, ma con più abitanti positivi rispetto a Savigliano e Saluzzo.



Centallo (81), Racconigi (80), Caraglio (61), Marene (55), Boves (49), Dronero (47) e Cherasco (46).





I COMUNI COVID FREE PASSANO DA 66 A 74

Questa settimana i centri senza contagio passano da 66 a 74. 8 in più rispetto alla scorsa settimana.

A bollettino di ieri nei perimetri di 173 comuni della Granda si è registrato almeno un positivo al Covid-19. Sono il 70,04% dei centri della nostra provincia. Erano "solo" il 55% i comuni coinvolti dal contagio prima della terza ondata. Ecco dove, a bollettino di ieri, non si è registrato nemmeno un contagio.



