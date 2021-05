Mercato straordinario a Fossano: l’AFI ringrazia il sindaco Tallone

Si è svolto questa mattina, lunedì 3 maggio, l’incontro tra il sindaco di Fossano Dario Tallone e la presidente dell’AFI Serena Tagliaferri. Dopo 14 mesi in totale assenza di lavoro infatti, i fieristi grazie all'ordinanza che ha permesso le giornate di mercato straordinario hanno potuto riprendere le loro attività.



Per il numero di persone in giro nella città, infatti è una giornata che ricorda il mercoledì, giorno nel quale a Fossano c’è il mercato rionale. “Grazie all’esempio di Fossano, ora anche a Bologna è stata riaperta la fiera di San Luca e anche a Cles, in Trentino, ripartiremo- ha commentato Serena Tagliaferri -. Questa è la dimostrazione che se c’è la volontà e si fanno rispettare le regole, si può tornare a lavorare. Il sindaco di Fossano lo ha dimostrato”.



Un compartimento, quello dei fieristi, che ha subito molto, probabilmente più del dovuto, e che non ha ricevuto grandi aiuti come commentato da Luciana Miceli la cui licenza risale al 1956. “Il mio primo mercato l’ho svolto 11 giugno del 1956 - dichiara la commerciante - i tempi sono cambiati e molto. I miei genitori andavano a fare il mercato in bici, ora io ho invece vado in giro con due furgoni e ancora non basta. La gente spende sempre meno e le uscite sono sempre di più. La pensione che percepisco, in questi 14 mesi in cui non abbiamo potuto lavorare, la impiegavo per pagare le tasse. Io sono l’ambulante più anziana e non avrò abbastanza parole per ringraziare Tallone”.



A sostegno dell’iniziativa oggi, sono state numerose le rappresentanze del territorio. Hanno, infatti, portato il loro apporto il senatore Giorgio Maria Bergesio, il deputato Flavio Gastaldi, i consiglieri regionali Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso e la presidente del consiglio Simona Giaccardi.



Ha portato il saluto del senatore Gianluigi Paragone, il coordinatore provinciale Italexit Alessandro Balocco.