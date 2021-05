Come la tecnologia mobile ha cambiato e cambierà il settore del gioco d'azzardo

L'industria dell'iGaming lavora a stretto contatto con la tecnologia per essere in grado di stare al passo con le richieste del mercato del gioco d'azzardo. Da quando il gioco d'azzardo online è iniziato negli anni '90, ha sicuramente fatto molta strada e oggi non si tratta più solo di poter giocare ai giochi di casinò online su un desktop a casa.

Oggi, la tecnologia ha reso possibile alle persone di giocare d'azzardo ovunque si trovino e in qualsiasi momento. Naturalmente, questo è purché abbiano un dispositivo mobile capace come tablet e smartphone e siano connessi a Internet. Le barriere a distanza sono ormai un ricordo del passato perché ora chiunque può accedere ai casinò online legali in Italia anche se provengono da altre parti del mondo.

La tecnologia mobile è stata rivoluzionaria per il settore iGaming e sempre più giocatori d'azzardo online stanno iniziando a preferire il gioco con i loro tablet o smartphone. Questo è così che molti prevedono che il mobile sia il futuro dell'industria del gioco d'azzardo in generale.

Gioco d'azzardo mobile in cifre

L'anno scorso è stato ottimo per il mercato del gioco d'azzardo online nonostante la pandemia. Mentre le persone rimanevano a casa per seguire i blocchi ei protocolli sanitari implementati dai loro governi locali, tutti cercavano di trovare nuove attività al chiuso per affrontare la crisi sanitaria e i suoi effetti. Molti sembrano aver fatto ricorso al gioco online e alle attività di gioco d'azzardo.

Con questo, il mercato globale del gioco d'azzardo mobile è stato in grado di raggiungere un valore di oltre 79,5 miliardi di dollari USA lo scorso anno. Ciò ha fatto sì che il settore della telefonia mobile rappresenti oltre la metà del valore complessivo del settore del gioco d'azzardo che è di 165 miliardi di dollari. Si prevede che il settore raggiungerà una dimensione di circa 250 miliardi di dollari entro il 2027 con un CAGR del 17,8%.

STATISTICA è stata anche in grado di sondare gli utenti mobili su come avrebbero utilizzato i loro smartphone e tablet nel 2017. Ciò che hanno scoperto è che circa il 5% degli utenti mobili avrebbe effettivamente utilizzato i propri tablet per il gioco d'azzardo e le scommesse online. Ciò equivale a oltre 2,3 milioni di giocatori d'azzardo mobili là fuori.

Perché le persone ora giocano con i loro dispositivi mobili

È facile capire perché sempre più persone stanno iniziando a preferire il gioco d'azzardo online, in particolare con i loro tablet o smartphone. Ecco alcuni dei motivi più comuni per cui.

Gioco d'azzardo in movimento (OTG)

Essere in grado di scommettere in movimento è semplicemente fantastico per le persone che amano davvero giocare ai giochi da casinò o scommettere sugli sport. Non devono nemmeno andare da nessuna parte per poter piazzare le loro scommesse. Molti accedono anche ai loro account di gioco da casinò mentre viaggiano da o verso il lavoro. Non importa se sei in taxi o in autobus. Finché puoi connetterti a Internet, puoi giocare rapidamente alle slot o a qualsiasi gioco tu voglia giocare.

Privacy

Ci sono molti giocatori che preferiscono mantenere private le loro attività di gioco. Invece di andare in un casinò, preferiscono andare online e usare i loro telefoni. Il gioco d'azzardo con un dispositivo mobile potrebbe dare loro la privacy che stanno cercando perché nessuno sospetterebbe subito che stiano giocando se è sul proprio telefono.

Il gioco gratuito è un'opzione

Anche i giochi da casinò social stanno diventando una tendenza. Ci sono app da casinò che le persone possono scaricare gratuitamente. Questi sono giochi da casinò che non richiedono di giocare e sono liberi di giocare. Questo è un ottimo modo per divertirsi con i giochi da casinò senza dover spendere soldi veri. Tuttavia, i giochi da casinò social potrebbero anche consentirti di spendere soldi per acquistare crediti. Non è ancora un gioco d'azzardo con soldi veri perché la spesa è un'opzione.

Soluzioni di pagamento mobile sicure

Al giorno d'oggi le transazioni online sono generalmente sicure. Le persone ora sono più preoccupate per ciò che è conveniente invece della loro sicurezza perché le opzioni di pagamento online al giorno d'oggi sono difficili in termini di sicurezza. Molti preferiscono effettuare transazioni con soluzioni di pagamento mobile perché è facile e veloce.

Il mobile banking sta diventando enorme e se le persone possono pagare qualsiasi cosa online con le loro app mobili di facile e veloce accesso, lo farebbero. I portafogli digitali come PayPal hanno anche un'app nativa che gli utenti possono scaricare. Se qualcuno si occupa di criptovalute come Bitcoin, Cardano, DogeCoin e molti altri, i portafogli crittografici sono disponibili anche in app come Binance.

Conclusione

Nel complesso, la tecnologia mobile ha davvero reso il gioco d'azzardo più conveniente. Il settore del gioco d'azzardo mobile è destinato a diventare più grande nei prossimi anni. Con ciò, possiamo aspettarci che sorgano più tendenze e che i giochi di casinò online migliorino di giorno in giorno.