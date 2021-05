Quando il sangue fa più impressione

Non entro nel merito delle inchieste giudiziarie scaturite da questi due fattacci. Gli inquirenti stanno lavorando alacremente per stabilire la verità.

Quel che mi ha colpito è stata la partecipazione emotiva della gente. A Rivarolo, a cominciare dal sindaco, si sono radunate decine e decine di persone di fronte al condominio della strage, non per curiosità, ma per testimoniare l'affetto e la stima nei confronti delle vittime. "Qui non era mai accaduto un fatto così grave" ripetevano increduli.