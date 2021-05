Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2021: prima vittoria in GT3 per Matteo Greco!

Un weekend da segnare nell'album dei ricordi: Matteo Greco ha conquistato a Monza la sua prima vittoria in GT3 nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2021 al volante della Ferrari 488 GT3 Evo #3 di EasyRace in equipaggio con Fabrizio Crestani (ITA).

Forte dell'esperienza maturata lo scorso anno con questa vettura, che lo ha visto primeggiare nella serie Endurance in categoria Pro-Am, il pilota di Alba ha messo in pista tutta la sua determinazione confermandosi uno dei protagonisti della serie.

La pioggia è stata il leit motiv della prima parte del weekend, con le qualifiche che sono state segnate da un cambio repentino delle condizioni meteo. Dopo una Q1 sostanzialmente asciutta, Greco è salito sulla berlinetta di Maranello in Q2 optando con il team per le gomme rain. La scelta si è rivelata meno competitiva rispetto a chi ha montato le slick e nonostante il piemontese abbia spinto a fondo ha chiuso in quattordicesima piazza in 1'58.894.

In gara uno ha preso il via Crestani, ma le condizioni meteo proibitive hanno obbligato la direzione gara ad interrompere la sfida dopo pochi giri dietro la safety-car per riprenderla domenica mattina. L'azzardo di montare le slick si è rivelato cruciale, con Greco che ha rilevato la vettura da Crestani in testa alla corsa, dopo un ottimo primo stint.

Il pilota piemontese è entrato in pista con tutti gli occhi addosso, ma con grande consapevolezza e con un passo gara impeccabile ha mantenuto la leadership con autorevolezza, presentandosi da vincitore sotto alla bandiera a scacchi.

Questo strepitoso risultato ha permesso a Greco di continuare la sua striscia positiva sul circuito brianzolo che dopo averlo visto primeggiare in TCR Italy, in GT Cup e lo scorso anno in Endurance, ha ora tenuto a battesimo la sua prima vittoria in assoluto al volante di una GT3.Gara due è stata, come da previsioni, più impegnativa. I 15 secondi di handicap tempo da scontare proprio alla luce della vittoria in gara uno hanno reso più difficile la rimonta, ma nel corso del primo stint Greco è stato molto efficace ed ha permesso di iniziare la scalata che, completata da Crestani nella seconda parte di gara, ha visto l'equipaggio chiudere al nono posto, incamerando punti per la classifica piloti.

Matteo Greco: "È stato un weekend memorabile, vincere la prima gara con una vettura GT3 è stata un'emozione davvero importante che credo porterò con me per molto tempo. Il team e il mio compagno di equipaggio Fabrizio hanno fatto un lavoro straordinario. La vettura era davvero molto competitiva e mi ha permesso di gestire bene il vantaggio accumulato nella prima parte di gara. Ho potuto spingere dove necessario e questo mi ha permesso anche di continuare nel mio apprendimento su questa fantastica auto. Sapevamo che gara due sarebbe stata più dura, ma ho comunque girato su ottimi tempi, ho cercato di restare concentrato sul mio passo senza lasciarmi troppo condizionare ed alla fine abbiamo rimontato diverse posizioni. Un grazie a tutti i miei partners e alle persone che mi hanno permesso di essere al via di questa stagione, sono sicuro che potrò togliermi altre soddisfazioni".

Il prossimo appuntamento della serie Sprint si svolgerà sul circuito di Misano, dal 4 al 6 giugno.