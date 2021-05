Cavallermaggiore: conferita la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

Conferita la cittadinanza onoraria della città di Cavallermaggiore al Milite Ignoto.

L'onorificenza è stata assegnata durante l'ultimo Consiglio comunale, votata all'unanimità, su proposta dell'Anci e dal Gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare.

Un riconoscimento in occasione del centenario della tumulazione del corpo del milite ignoto a Roma all'Altare della Patria.

"Questa amministrazione - ha commentato il consigliere comunale Carlo Bovolo - dal suo insediamento si è da sempre molto impegnata nel recuperare la memoria dei caduti dalle Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza. In questo continuo lavoro l'iniziativa trova riscontro

nella memoria fondamentale per ricordare coloro che hanno sacrificato la propria vita negli eventi bellici, ma deve avere anche un significato nel presente, deve essere un elemento di ricordo, ma anche di indirizzo, un simbolo di nuovi valori corrispondenti al nostro tempo: dovere civico e responsabilità verso la comunità nazionale".

Il conferimento della targa è stato consegnato al presidente della sezione locale degli Alpini, Giulio Fumero: "Come detto dal consigliere Bovolo, questo deve essere un simbolo per il futuro e una conferma dell’onore per chi ha sacrificato la propria vita per la patria. Oggi penso a medici, infermieri e chi si è impegnato nella gestione dell'emergenza sanitaria".