Clavesana: una Fondazione per le panchine giganti

Da Associazione a Fondazione, sempre nel segno del no profit: Big Bench Community Project si prepara a un salto in avanti, per garantire nel tempo la gestione corretta, etica e coerente di un fenomeno in espansione esponenziale, continuando così nel suo contributo a uno sviluppo sostenibile, locale e democratico del turismo sul territorio.

Dalla prima installata da Chris Bangle nel 2010 a Clavesana a oggi, sono 132 le panchine giganti diffuse in moltissime regioni d’Italia, e molte altre sono in arrivo nel nostro paese e all’estero. Il fenomeno, già in espansione continua da anni, sta letteralmente esplodendo: per gestire il presente e garantire il futuro di questo grande progetto sociale, nel rispetto dei suoi principi fondanti, si rendono necessari un cambiamento e una visone di lungo termine.