Giornata mondiale degli uccelli migratori: quasi 4 mila i passaggi osservati al Bric Lombatera di Paesana

In occasione della Giornata mondiale degli uccelli migratori, la celebrazione globale annuale che ricorre sabato 8 maggio e che ritornerà anche il secondo sabato di ottobre, il Parco del Monviso richiama l’attenzione sul tema ricordando che da più di vent’anni durante il periodo estivo, tra la seconda metà di agosto e l’inizio di settembre, è attivo a Bric Lombatera, panoramica cima a pochi passi da Pian Muné nel comune di Paesana in valle Po, un sito per l’osservazione e il monitoraggio dei rapaci che migrano verso l’Africa. Il sito è gestito dai guardiaparco dell’Ente e fa parte del progetto Migrans che, fin dai primi anni ’90, si dedica al monitoraggio del passaggio dei rapaci migratori attraverso una rete di punti di osservazione, per valutarne la consistenza della popolazione nel tempo. Questa rete consente di acquisire e di confrontare negli anni dati chiari per analizzare il fenomeno migratorio, sempre in evoluzione. Il progetto, coordinato dal Parco delle Alpi Marittime, si svolge in contemporanea con altri siti italiani ma Bric Lombatera è particolarmente significativo poiché è posto lungo una delle principali rotte di transito degli uccelli, che sfruttano le correnti ascensionali per coprire migliaia di chilometri, dall’Europa all’Africa.

Nel corso degli anni a Bric Lombatera sono stati osservati in totale quasi 85.000 esemplari di uccelli migratori, con una netta prevalenza del Falco pecchiaiolo. Il 2020 ha registrato il passaggio complessivo di 3.830 esemplari, appartenenti a tredici diverse specie: un dato in leggera flessione rispetto alle osservazioni degli anni precedenti e lontano dai massimi registrati nel 2013, nel 2015 e nel 2016, anni nei quali si erano superati i 6.000 esemplari osservati. Come di consueto e in linea con l’andamento dei dati storici per il sito, il Falco pecchiaiolo è la specie per la quale è stato contato il maggior numero di individui, 3.731, ma sono degne di segnalazione anche le osservazioni di un Grifone, raramente osservato a Bric Lombatera a conferma dell’espansione dell’areale di questa specie, di 4 Albanelle minori e, fra i non rapaci, di 6 Cicogne nere, anch’esse diventate relativamente più facili da osservare negli ultimi anni e delle quali è stata confermata nel 2020 la nidificazione in un sito della Rete Natura 2000 gestito dall’Ente Parco del Monviso, nel parco del Castello di Racconigi.

Poiché il “birdwatching” è una attività che coinvolge un numero elevatissimo di appassionati, le osservazioni condotte dai guardiaparco del Parco del Monviso sono aperte alla partecipazione di volontari che ogni anno rispondono in grande numero; in particolare, nel 2020 si segnala la partecipazione alle osservazioni anche di una studentessa dell’Università di Torino, Cristina Schiavone, che ha svolto un tirocinio curricolare proprio sul Progetto Migrans.

L’appuntamento con le osservazioni al Bric Lombatera è per la prossima estate, come di consueto tra il 19 agosto e il 6 settembre.

Per ulteriori informazioni o per partecipare: tel. 011.4321008; segreteria@parcomonviso.eu.









Per saperne di più

La Giornata mondiale degli uccelli migratori

La Giornata mondiale degli uccelli migratori (WMBD) è una campagna annuale di sensibilizzazione che evidenzia la necessità di conservazione degli uccelli migratori e dei loro habitat e si tiene ogni anno la seconda domenica di maggio e la seconda domenica di ottobre, unendo due precedenti ricorrenze – l’International Migratory Bird Day (IMBD) e il World Migratory Bird Day (WMBD) – con l’intento di rafforzare il riconoscimento e l'apprezzamento globale degli uccelli migratori e sottolineare l'urgente necessità della loro conservazione. Ha una portata globale ed è uno strumento efficace per aiutare ad aumentare la consapevolezza delle minacce affrontate dagli uccelli migratori, della loro importanza ecologica e della necessità di cooperazione internazionale per conservarli.

Ogni anno persone in tutto il mondo agiscono e organizzano eventi pubblici come festival degli uccelli, programmi educativi, mostre ed escursioni di birdwatching per celebrare WMBD. Tutte queste attività possono essere intraprese anche in qualsiasi momento dell'anno perché quei paesi o regioni osservano il picco delle migrazioni in momenti diversi, ma i giorni principali per le celebrazioni internazionali il secondo sabato di maggio e ottobre.





Il Progetto Migrans

Questo progetto, avviato fin dai primi anni ‘90 del secolo scorso, comprende una rete di punti di osservazione distribuiti in tutta Italia ed è stato sviluppato con lo scopo di monitorare il passaggio dei rapaci migratori e di valutare la consistenza delle loro popolazioni nel tempo. Dal 2001, il Bric Lombatera è uno dei siti inclusi in questa rete di monitoraggio, grazie al contributo organizzativo del Parco del Monviso che ogni anno allestisce un campo di osservazione tra i mesi di agosto-settembre, periodo in cui è massimo il passaggio della specie più abbondante: il falco pecchiaiolo. Il personale del Parco e i volontari che partecipano al Progetto osservano regolarmente anche numerose altre specie di rapaci, come bianconi, nibbi bruni, albanelle.





Il sito Bric Lombatera

A pochi passi da Pian Muné, sulle alture di Paesana si raggiunge facilmente la cima del Bric Lombatera (1.384 m), dalla quale si ammira un vasto panorama su tutta la bassa Valle Po e il Monviso. Questo sito è frequentato fin dall'Età del Ferro (I millennio A.C.), periodo a cui risalgono le incisioni rupestri presenti in quest’area. Mentre gli antichi abitanti di queste valli probabilmente utilizzavano questo punto panoramico per l'osservazione delle stelle o come luogo sacro, oggi la posizione del Bric Lombatera lo rende ideale per altre attività, come la pratica del parapendio e l'osservazione della migrazione degli uccelli rapaci verso l’Africa.