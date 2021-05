Corsa in montagna: Martin Dematteis e Francesca Ghelfi sugli scudi ai Sentieri Cervaschesi

Si è disputata sabato 1° maggio la 20ma edizione dei Sentieri Cervaschesi, 1° prova del Trofeo Piemonte Parchi Montagna, valida come prova indicativa di selezione per la rappresentativa regionale u16 di corsa in montagna.

La manifestazione, organizzata dall'ASD Dragonero, era stata rinviata da sabato 17 aprile, come richiesto dalle autorità locali, causa situazione legata alla pandemia da COVID-19.

Con la gara di Cervasca ha preso così il via ufficialmente la stagione della corsa in montagna in regione.

Nelle prove cadetti, successo, al maschile, per Alessio Romano (Atl. Roata Chiusani) che precede Riccardo Giuliano (ASD Dragonero), secondo con un distacco di circa 20 secondi. Terza piazza per Marco Santini (Atl. Alessandria) seguito da Simone Abbatecola (Cusiocup), Stefano Perardi (Ass. Dilett. Canavese 2005) e Stefano Bagnus (Pod. Valle Varaita).

Costanza Antoniotti (Bugella Sport) si aggiudica la prova cadette con nove secondi di vantaggio su Giulia Gattino (Sisport); terza piazza per Alessia Pozzi (GSD Genzianella). Ai piedi del podio la specialista del cross Silvia Signini (Bugella) seguita da Silvia Turbiglio (Sisport) e da Aurora Giraudo (Atl. Roata Chiusani).

L’azzurro di corsa in montagna Martin Dematteis (Sportification) si aggiudica la prova maschile davanti a Giovanni Quaglia (Pod. Valle Varaita) e ad Andrea Rostan (Atl. Saluzzo). Quarto posto per Bernard Dematteis (Sportification), seguito da Manuel Solavaggione (Pod. Valle Varaita). Bella prova per Elia Mattio (Pod. Valle Varaita), settimo assoluto e primo nella categoria juniores. Alle sue spalle il compagno di club Simone Giolitti, anch’egli autore di una prova convincente che lo porta a chiudere al nono posto assoluto. Sul podio u20 anche Elia Bongiovanni (ASD Dragonero), terzo classificato. Primo degli u23 Luca Paul Beitone (Pod. Valle Varaita), 18mo assoluto. Tommaso Mattio (Pod. Valle Varaita) è invece il vincitore della prova allievi; sul podio con lui i portacolori dell’ASD Rigaudo I Love Sport Davide Ghio e Gabriele Rigaudo, con Tommaso Olivero (ASD Dragonero) ai piedi del podio.

Al femminile dominio delle sorelle Ghelfi con Francesca a precedere Erica. Le portacolori della Pod. Valle Varaita precedono le atlete di casa Eufemia Magro e Elisa Almondo, portacolori dell’ASD Dragonero. Giulia Giolitti (Pod. Valle Varaita) è invece la prima nella classifica u23. L’Atletica Saluzzo si aggiudica il primo posto nella categoria allieve con Noemi Bogiatto e in quella juniores con Noemi Bouchard. Sul podio allieve salgono anche Matilde Bagnus (Pod. Valle Varaita) e Laura Cavalli (US La Salle Giaveno). Tra le juniores salgono sul podio Fabiana Valente (Pod. Valle Varaita) e Nicole Alessandra Domard.