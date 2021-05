A Cuneo tanta gente nel primo giorno di mercato in zona gialla: ristoranti pieni e voglia di normalità [VIDEO]

C'è voglia di normalità a Cuneo. E' il primo martedì di mercato in zona gialla, scattata lo scorso giovedì 29 aprile.

Tanta gente tra i banchi e tante persone sedute ai tavolini all'aperto, per mangiare finalmente al ristorante o al bar. Non tutti hanno un dehor che consente grandi numeri e non tutti hanno i tavolini pieni. E' una ripartenza, per qualcuno più lenta. Come ci dice uno dei ristoratori che abbiamo intervistato, "c'è ancora un po' di paura".

Ma, soprattutto, bisogna sperare nel meteo.

Qualcuno teme un eventuale cambio di colore e nuove chiusure, ma in generale i ristoratori sono fiduciosi e si sono attrezzati anche per condizioni non ottimali, tra ombrelloni e coperte. Le persone sono disposte ad adeguarsi, pur di tornare ad una parziale normalità.

Ci scusiamo per l'audio non ottimale, dovuto a problemi con il microfono, che non abbiamo potuto utilizzare.

Interviste di Barbara Simonelli, immagini e montaggio di Luisa De Prosperis