Beppe Ghisolfi compie 72 anni. Una vita di successi

Come si sente professore alla soglia dei 72 anni ?



Grazie a Dio benissimo .Ho fatto la prima dose di vaccino ed invito tutti a vaccinarsi. E’ l’unico modo per sconfiggere la pandemia .



La sua attività è sempre frenetica. Presidente dell’Accademia di Educazione finanziaria, Vicepresidente Europeo delle Casse di risparmio, Consigliere Mondiale di WSBG, Consigliere del Cnel e potrei continuare un’ora .. come fa a star dietro a tutto?



Occorre organizzarsi. Ovviamente ho validi collaboratori che mi sostengono.



Ma in Tv ci va Lei!



Si mi chiamano spesso. Credo che sia utile diffondere la cultura finanziaria e spiegare il ruolo delle banche. Purtroppo l’ignoranza dilaga. Molti capiscono il contrario ma non bisogna mai arrendersi. Come nella vita.



I suoi libri sono sempre al vertice delle classifiche.



Si. Perché sono scritti in modo semplice e comprensibile. Occorre rendere alla portata di tutti il significato dei termini finanziari, indispensabili per diventare cittadini responsabili .



E come festeggerà i suoi 72 anni?



In modo semplicissimo. Con un pranzo in famiglia.



Cosa consiglia ai giovani per una carriera anche solo paragonabile alla Sua?



Sa, da Grinzano all’ Istituto Mondiale delle Casse di risparmio il passo è lungo. Essere determinati. Impegnarsi al massimo nello studio. Non sedersi mai. Aggiungere sempre nuove competenze e tentare in ogni direzione. Prima o poi il colpaccio arriva.