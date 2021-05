Il vicesindaco di Mombasiglio entra in Azione

Il gruppo provinciale cuneese di Azione, movimento politico fondato dall'ex ministro per lo sviluppo economico ed Europarlamentare Carlo Calenda, continua la sua crescita e il suo radicamento sul territorio.



In particolare, si registra una nuova adesione tra gli amministratori locali della Valle Mongia: si tratta di Enrico Negretti, residente a Mombasiglio dove dal 2019 è Consigliere Comunale e Vicesindaco.



Negretti, giovane amministratore di 27 anni, ha conseguito la Laurea in Ingegneria Civile specialistica in Strutture ed è impiegato in una azienda impegnata nella realizzazione di impianti industriali, e si approccia per la prima volta ad un percorso politico, spinto dalla volontà di approfondire le scelte che stanno alla base del processo decisionali politico/economico: “Ho deciso di entrare a far parte di questo movimento – commenta Negretti - perché innanzitutto desidero mettermi alla prova per portare un contributo positivo all'interno di un gruppo di cui condivido le idee e i valori. Credo che soprattutto in questo periodo, ma anche nel prossimo appena successivo alla pandemia serva proporre idee nuove e soprattutto entusiamo ed ottimismo per cercare di ripartire tutti insieme.Per questo motivo l'adesione ad Azione, dal nome di forte significato in un periodo dove l'unico obiettivo per chi è ai vertici è quello di non peggiorare la situazione anziché provare a migliorarla, ritengo sia, per me e per quello che potrei portare, una scelta assolutamente vincente”.





Dal gruppo Ceva e Valli, Marco Lombardi dichiara:“Sono felice che un giovane preparato e di buona volontà come Enrico sia entrato a far parte della squadra, è tutto più facile quando intorno a te hai un team competente . Sono molto soddisfatto dei progressi di Azione nel territorio, penso sarà importante incontrarsi con tutti i sostenitori, appena si potrà.”