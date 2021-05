La Regione conferma i bus sostitutivi tra Breil e Ventimiglia

È confermato per i prossimi giorni il servizio di bus sostitutivi tra Ventimiglia e Breil per i passeggeri della tratta ferroviaria Cuneo-Ventimiglia, interrotta e danneggiata in più punti dall’alluvione Alex dello scorso 2 e 3 ottobre.



Il servizio bus, operato da Riviera Trasporti, è iniziato ieri, domenica 3 maggio, con due corse al mattino e due al pomeriggio. Le corse partono da Ventimiglia alle 10:16 (arrivo a Breil alle 11:02) e alle 18:13 (arrivo al Breil alle 18:59), mentre da Breil le partenze sono alle ore 10:16 (arrivo a Ventimiglia alle 11:02) e alle 17:03 (arrivo a Ventimiglia alle 17:49).



Da questa mattina, 4 maggio, è attivo un cantiere stradale sulla tratta francese nei pressi di Breil, che ha posto qualche criticità, superate sia dal primo bus, che garantisce la prosecuzione su Ventimiglia per chi arriva col treno a Breil, sia del secondo bus, da Ventimiglia a Breil, arrivato a destino alla stazione di Breil con un passeggero.



I bus del pomeriggio possono sempre passare dal momento che da orario transitano dopo la chiusura del cantiere stradale, mentre per i bus del mattino è stata richiesta l’autorizzazione al passaggio anche negli orari di cantiere attivo dalle 9:00 alle 16:00.