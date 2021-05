Lutto a Borgo San Dalmazzo: è morto Amabile Solive, per 40 anni "fontaniere" in comune

È morto nella tarda notte di ieri, lunedi 3 maggio, Amabile Solive, per 40 anni "fontaniere" al comune di Borgo San Dalmazzo. Aveva 95 anni.

Nato a Flumet, in Francia, dove i genitori erano emigrati (il padre lattoniere originario della Val Susa), tornò presto a Borgo San Dalmazzo. Ebbe il tempo di svolgere il servizio militare in Marina (dai nipoti era chiamato teneramente il Marinaio d'acqua dolce perchè non sapeva nuotare), venne assunto dal comune di Borgo San Dalmazzo come idraulico, meglio "fontaniere", attività che svolse senza risparmiarsi per oltre 40 anni.