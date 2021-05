Oggi, un anno fa, l'Italia usciva dal lockdown: anche a Cuneo iniziava la #fase2 [VIDEO]

Questo è il video che mostra la città di Cuneo il 4 maggio del 2020, alle 9 della mattina, con l'inizio della fase 2 e un primo passo verso il ritorno alla normalità. O era ciò che ci si illudeva sarebbe accaduto, perché per ora, di normalità, non si può parlare.

Mascherine - all'epoca sono nei luoghi chiusi e non all'aperto -, distanze e divieto di assembramenti non sono mai state aboliti.

Ma quella mattina c'erano bambini in bicicletta con le famiglie. Il segno più bello ed emozionante della nuova fase. Persone che facevano attività motoria non più a 200 metri di distanza dalla propria abitazione. I parchi finalmente aperti. I bar con le serrande alzate per il servizio di asporto. E in città si registrava una ripresa del traffico e si vedevano i parcheggi nuovamente occupati.

Quei mesi di lockdown - terminati il 3 maggio - non ci sono più stati. La zona rossa, che ha contraddistinto il Piemonte per molti degli ultimi mesi - nulla ha avuto a che vedere con il lockdown dello scorso anno.

E poi la ripresa delle attività economiche, la ripartenza dei mercati, la riapertura delle chiese e degli alberghi. E tanta confusione, come dopo ogni dpcm.

Per le riaperture di negozi, saloni e centri estetici, bar e ristoranti, tra plexiglass, distanze, igienizzazione e regole infinite, bisognerà aspettare il 18 di maggio, la vera ripartenza. Poi la questione palestre e piscine e le tante regole. Dal 3 giugno la riapertura delle regioni e quindi della possibilità di circolare.

Abbiamo dovuto reimparare tutto. Il 4 maggio del 2020 iniziava un lungo processo verso una normalità che ancora non è arrivata.