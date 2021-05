"Una svolta per Ceva" dà il benvenuto a Enrico Molineri, nuovo presidente di zona di Confartigianato Cuneo

Proseguono le Assemblee degli Associati delle Zone di Confartigianato Cuneo, primo “passo” dell’iter di riunioni elettive propedeutiche al rinnovo dei Dirigenti Artigiani.

Nelle votazioni per la Zona di Ceva, svoltesi il 29 e 30 aprile, in seguito all’Assemblea degli Associati – organizzata il 28 aprile in modalità “on-line” – è stato eletto quale presidente di Zona Enrico Molineri (titolare dalla “Molineri Costruzioni” di Ceva). Sarà affiancato dai vicepresidenti Giorgio Merlino (vicario, della “Merlino Pubblicità” di Ceva) e Rosalba Murialdo (acconciatrice di Mombarcaro).

"Ringraziamo il presidente uscente, Sergio Rizzo, per il lavoro svolto negli anni sul territorio. Facciamo le nostre congratulazioni e gli auguri di buon lavoro al neo presidente Enrico Molineri, ai delegati zonali ed a tutta la squadra che raccoglie il testimone in un periodo buio di quest'epoca." - commenta Fabio Mottinelli, a nome del gruppo consiliare 'Una Svolta per Ceva' - "L’artigianato e le piccole imprese rappresentano un pilastro insostituibile del nostro tessuto produttivo, il nostro impegno ad affiancarli sul territorio non verrà mai meno".

Enrico Molineri è da anni attivo componente della vita associativa di Confartigianato. In passato ha ricoperto anche l’incarico di Presidente territoriale e vicepresidente regionale del Movimento Giovani Imprenditori. Attualmente riveste il ruolo di Vicerappresentante vicario territoriale degli Edili di Confartigianato Cuneo e di Membro del Collegio dei Revisori dei Conti di Confartigianato Cuneo. Negli ultimi due mandati ha affiancato il presidente uscente Sergio Rizzo nella guida della Zona di Ceva quale vicepresidente vicario.