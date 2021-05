Incidente sulla Bovesana, poco prima delle 10 di oggi 4 maggio, appena dopo il semaforo, in direzione della Est-Ovest. Sono rimasti coinvolti due furgoni.

Le persone coinvolte non dovrebbero aver riportato conseguenze preoccupanti. Sul posto i sanitari e i vigili del fuoco, intervenuti per la messa in sicurezza dei mezzi.

Inevitabili i disagi al traffico lungo una delle direttrici più importanti della città. I carabinieri deviano il traffico sulla via Vecchia di Boves.