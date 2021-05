Scontro tra auto e moto prima dell'ingresso autostradale a Carrù. Interviene elisoccorso

Scontro tra un'auto e una moto poco fa, intorno alle ore 18 di oggi (martedì 4 maggio) sulla strada provinciale 9 in via autostrada.



L'incidente poco prima del casello per entrare sull'A6 nei pressi del negozio Langa Pneus. Intervenuta in loco per i primi soccorsi l'equipe medico sanitario del 118 con medicalizzata. Necessario l'intervento dell'elisoccorso per trasportare il centauro (di cui al momento non si conoscono generalità nè condizioni) al nosocomio più vicino.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Mondovì con i volontari di Dogliani per la messa in sicurezza dei mezzi. Forze dell'ordine nel luogo dell'incidente per i rilievi del caso e la gestione della viabilità. La strada è stata momentaneamente bloccata in entrambe le direzioni.



AGGIORNAMENTO ore 19,30: il motociclista è stato trasportato in elisoccorso al Santa Croce di Cuneo. Non si trova al momento in pericolo di vita (codice giallo). Lievi ferite per una delle persone coinvolte nel sinistro. Trasportato in codice verde con ambulanza all'ospedale più vicino per accertamenti.