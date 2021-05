Studiava Scienze Biologiche perché sognava di salvare gli altri: Dronero piange Elena, morta a soli 21 anni

Costretta dall’età di 14 a fare i conti con una terribile malattia. Costretta ad affrontare terapie e spostamenti verso gli ospedali dove è stata seguita. In cerca di una cura.

Aveva 21 anni Elena Audisio. Di Dronero, era studentessa in Scienze Biologiche. Il sogno di studiare per essere un giorno poi dall’altra parte, per curare le persone. Sempre con il sorriso, faceva lei forza a chi le stava intorno. Ha lottato tanto. E' morta la scorsa notte.

Resterà nel cuore della mamma Stefania, del papà Ivo, della sorella Giulia, del nonno Pierino, del fidanzato Emanuele, degli zii, del cugino e dei parenti tutti.

I funerali verranno celebrati giovedì 6 maggio, alle ore 15.00 presso la Chiesa Parrocchiale di Dronero. Seguirà la tumulazione nel cimitero di Roccabruna centro.