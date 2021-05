Diventare ufficiale di gara: un corso gratuito in quattro serate con l’Asd La Granda

Iscrizioni aperte al corso per ufficiali di gara e commissario di percorso che l’associazione dilettantistica sportiva "La Granda" organizza sotto il patrocinio dell’Automobile Club Cuneo e dell’Automobile Club d’Italia Sport.



Completamente gratuita, la partecipazione al corso consente di ottenere, mediante la frequenza a quattro serate in videoconferenza e il superamento di un esame finale in presenza, l’abilitazione alle funzioni di "Commissario di Percorso base".





L’UFFICIALE DI GARA

"Gli ufficiali di gara – spiegano i referenti del sodalizio motoristico – sono figure indispensabili nell'organizzazione di manifestazioni sportive automobilistiche sul territorio nazionale, nelle quali svolgono compiti di controllo e sorveglianza, a seconda della qualifica per la quale sono stati abilitati. Questa abilitazione viene rilasciata da Aci Sport dopo corsi di preparazione, seguendo specifiche norme secondo l'annuario sportivo. Al rilascio della licenza, questi soggetti sono inseriti in albi nazionali, regionali o provinciali gestiti rispettivamente da Aci Sport, dal fiduciario regionale e dagli Automobile Club provinciali".



"L’ufficiale di gara, e in particolare il commissario di percorso, è colui che in qualsiasi condizione atmosferica e di luogo dà il meglio di sé affinché una manifestazione si svolga nel migliore dei modi e nella massima sicurezza – proseguono i responsabili dell’Asd La Granda –. Il nostro compito è quello di vigilare su concorrenti, pubblico e popolazione, facendo rispettare quanto previsto dal piano di sicurezza, per cui siamo tenuti a collaborare con l'organizzatore e le forze dell'ordine per rendere il più possibile ordinato e corretto lo svolgimento delle gare. Al Commissario di Percorso in definitiva sono richieste qualità comuni a tutti, profonda passione, spirito di sacrificio, capacità di adattamento alle situazioni più imprevedibili, concentrazione, innato senso di giustizia".





QUANDO

Come detto il corso è strutturato su quattro serate in videoconferenza, in programma nelle date di martedì 11, giovedì 13, martedì 18 e giovedì 20 maggio, dalle ore 20,45 alle ore 22,45.

L’esame finale si terrà invece in presenza, nel rispetto dei protocolli anti Covid, nella data di sabato 22 maggio, presso l’Hotel Dama di via Circonvallazione 10, a Fossano.





I REQUISITI PER PARTECIPARE

Per prendere parte al corso occorre essere in possesso della cittadinanza italiana, avere conseguito la maggiore età, avere conseguito la patente di guida di tipo B oppure presentare un certificato medico per il rilascio della stessa.





INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Per informazioni e iscrizioni all’iniziativa gratuita è possibile contattare telefonicamente l’associazione La Granda ai numeri 320/911.55.25 (presidente) o 333/209.52.56 (vicepresidente), scrivere all’indirizzo e-mail info@ufficialidigaracuneo.it o consultare il sito www.ufficialidigaracuneo.it.