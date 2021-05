Falegnameria specializzata in arredamenti per yacht cerca ragazzo di Savigliano o limitrofi, dai 20 ai 25 anni, serio e volenteroso disponibile a trasferte in Liguria, con buona manualità e minima esperienza in falegnameria e/o carrozzeria per contratto full time.

Astenersi perditempo e senza requisiti richiesti.

Inviare candidatura all’indirizzo: candidature_2021@libero.it