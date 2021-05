Il Giro d'Italia parte da Torino, Cirio: “Che sia una festa sicura, senza assembramenti” (FOTO e VIDEO)

Cinque tappe su 21, quest'anno, si svolgeranno in Piemonte. A fianco della carovana e degli atleti, tre aziende piemontesi: Biraghi, Raspini e Valmora. Tre realtà che supporteranno il giro per dare un segnale concreto di sostegno alla ripartenza. "Li ringrazio perché mi danno forza" ha detto loro il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "Diamo il via a una settimana importante per Torino e per il Piemonte. Saranno giorni pieni di momenti belli, il Giro d'Italia è socialità: stiamo lavorando per garantire che non ci siano assembramenti e che tutto si svolga il sicurezza" ha ribadito il Governatore.