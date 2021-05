Tutte le scadenze di maggio per richiedere servizi scolastici integrativi e riduzioni mensa al Comune di Saluzzo

Per le famiglie saluzzesi che hanno bimbi e bimbe iscritti alle scuole dell’Infanzia e alla Primaria, o che lo saranno dal prossimo anno scolastico 2021-22, è tempo delle iscrizioni (o delle conferme) ai servizi integrativi messi a disposizione dal Comune, cioè il pre-scuola (per tutte le sedi) e il prolungamento pomeridiano (per le due Infanzia «Ilaria Alpi» e «Alessi» e per la primaria «Dalla Chiesa»).

Il pre-scuola è dalle 7,30 alle 8 ed ha un costo annuale di 63,55 euro. Il prolungamento dell’Infanzia è dalle 16 alle 17,30 e costa 158,85 euro. Il prolungamento per la «Dalla Chiesa» è fino alle 18,30 per 260 euro.

Per l’adesione è necessario compilare il modulo on line all’indirizzohttps://forms.gle/ubSpxjaHTSxhPDxg8

C’è tempo fino alle 12 di venerdì 14 maggio. In base alle iscrizioni e alle disposizioni di legge sul Covid, gli Uffici comunali comunicheranno alle famiglie che hanno fatto richiesta se i servizi potranno essere tutti attivati o meno.

Per i soli residenti a Saluzzo, inoltre, entro lunedì 31 maggio, è possibile presentare la richieste di agevolazione tariffaria per la mensa e per l’asilo nido «Jean Monnet» e la richiesta di iscrizioneper settembre.

Ecco i linkhttps://comune.saluzzo.cn.it/servizio/mensa/https://comune.saluzzo.cn.it/wp-content/uploads/sites/18/2019/11/MENSA_Agevolazione.pdfhttps://comune.saluzzo.cn.it/servizio/asilo-nido-jean-monnet/https://comune.saluzzo.cn.it/wp-content/uploads/sites/18/2019/11/NIDO_Iscrizione_2021-2022.pdf

Per le richieste di agevolazioni, ricordano dal Comune che non deve essere allegata copia dell’Isee. I moduli devono essere correttamente compilati e trasmessi insieme a copia di un documento di identità del richiedente alla mail servizi.scolastici@comune.saluzzo.cn.it.

Non verranno considerate le richieste presentate fuori termine o incomplete o mancanti del documento di identità.

Infine, dal primo maggio è on line una nuova versione aggiornata dell’applicazione per telefonini «ComunicApp» che permette di controllare i pagamenti della mensa, i menù e ha numerose altre funzioni utili. Chi non avesse gli aggiornamenti automatici sul cellulare deve provvedere a scaricarela nuova app