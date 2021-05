TIMEOUT – Il Punto sul Campionato di Serie A2 Femminile: "Roma Caput mundi”…Giallorosse promosse in A1; Mondovì chiude al secondo posto; Ecco il tabellone dei Play-off

Previsioni rispettate in serie A2 Femminile, dove l’Acqua & Sapone Roma ha tagliato il traguardo della promozione diretta in A1 con una gara in meno rispetto alle pretendenti. Alla squadra di coach Luca Cristofani è bastata la vittoria da tre punti ottenuta in casa del Cuore di Mamma Cutrofiano per chiudere la pratica promozione diretta e far stappare lo champagne tenuto in ghiaccio gìà da diversi giorni.

Le Giallorosse non hanno lasciato scampo alla formazione salentina, costringendola nel primo e nel terzo set a parziali piuttosto pesanti e chiusi entrambi sul 12-25. Combattuto solo il secondo set, chiuso 23-25. La Roma ha trionfato, dunque, e lo ha fatto con merito. Una società, quella del Volley Roma, che nonostante le difficoltà legate al Covid-19 ha saputo programmare con oculatezza una stagione da protagonista, andando a ritoccare l’organico a dicembre con l’arrivo di un’atleta del valore di Clara Decortes.

Il tesseramento dell’opposto ex Brescia è stata l’ulteriore mossa azzeccata dalla società capitolina. Un innesto che ha consentito alla squadra di Cristofani di compiere quel salto di qualità necessario per chiudere la Pool Promozione al primo posto. Complimenti alla Roma, ma complimenti anche alla Lpm Bam Mondovì, che dopo aver superato la Omag San Giovanni in Marignano al tie-break già sapeva che sarebbe servito un miracolo per restare in testa alla classifica.

La squadra di Delmati, tra Regular season e Pool Promozione ha ottenuto 22 vittorie, al momento una in più della Roma, che venerdì giocherà il suo ultimo recupero e che dunque potrà solo eguagliare questo risultato. Le Pumine, dunque, dovranno ricaricare le batterie e cercare la strada per la promozione attraverso i Play-off. Impresa non facile, anche perché già nei quarti di finale dovranno vedersela con una squadra agguerrita e in forma come l’Olimpia Teodora Ravenna, fresca vincitrice della Pool Salvezza.

Le Emiliane, tra l’altro, nei giorni scorsi si sono rinforzate con l’arrivo dell’opposto statunitense Taylor Fricano. Sul terzo gradino del podio è terminata la Megabox Vallefoglia, reduce da due sconfitte al tie-break nell’ordine con Mondovì e Marsala. Clamoroso soprattutto il passo falso interno subito ad opera della Sigel Marsala, con le padrone di casa avanti 2-0 e che dopo aver sprecato due match-point si facevano rimontare dalla squadra sicula fino al definitivo ed incredibile 2-3.

Quarto posto per la Cbf Balducci Macerata, sconfitta dal Green Warriors Sassuolo per 3-1. Di fatto un “guanto di sfida” gettato dalle emiliane di Ekaterina Antropova, che nei quarti dei Play-off si ritroveranno di fronte proprio il Macerata di Alexandra Lipska. Ai Play-off vedremo in campo anche l’Eurospin Ford Sara Pinerolo, che giovedì scorso ha superato in casa il San Giovanni in Marignano con un netto 3-0. Partita non esaltante per Valentina Zago (7), mentre Alessia Fiesoli ha chiuso la gara con un personale di 20 punti.

Per il rotto della cuffia, ma con indiscutibile merito, ha strappato il pass per i play-off anche il Volley Soverato. Per la formazione calabrese è stata fondamentale la vittoria ottenuta la scorsa settimana in casa del Green Warriors Sassuolo (0-3). Nella Pool Promozione restano ancora due gare da giocare, i cui esiti però non potranno modificare le posizioni in classifica.

Questo pomeriggio (ore 18) è in programma San Giovanni in Marignano-Marsala, mentre venerdì la squadra di Stefano Saja, dato molto vicino ad accasarsi a Roma per la prossima stagione, ospiterà proprio la squadra laziale neopromossa in A1. Di seguito le classifiche delle due Pool, i verdetti già emessi e il tabellone dei Play-off:

LA CLASSIFICA DELLA POOL PROMOZIONE

Pos Squadra Punti 1 A&S Roma * 64 2 Lpm Bam Mondovì 63 3 Meg. Vallefoglia 55 4 Cbf Macerata 53 5 Eur. Pinerolo 52 6 Sigel Marsala * 48 7 G.W. Sassuolo 46 8 Volley Soverato 43 9 Cdm Cutrofiano 42 10 S.G.Marignano** 35

*gare ancora da recuperare

Verdetti: A&S Roma promossa in A1; Lpm Bam Mondovì, Megabox Vallefoglia, Cbf Macerata, Eurospin Pinerolo, Sigel Marsala, Green Warriors Sassuolo e Volley Soverato ai Play-Off.

LA CLASSIFICA FINALE DELLA POOL SALVEZZA

Pos Squadra Punti 1 O. Ravenna 46 2 F. Busto Arsizio 38 3 Martignacco 36 4 G. H. Olbia 32 5 Cda Talmassons 32 6 B. Cus Torino 30 7 Club Italia Crai 30 8 Ipag Montecchio 16 9 Exacer Montale 8

Verdetti: Olimpia Teodora Ravenna qualificata ai Play-off; Exacer Montale retrocessa in B1

TABELLONE QUARTI PLAY-OFF – Gara1 il 12 maggio