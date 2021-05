Volley femminile: ancora soddisfazioni per la Bosca Cuneo Granda Volley

Continuano le gare di questa ‘strana’ stagione pallavolistica per le squadre della Bosca Cuneo Granda Volley.

Dalle grandi soddisfazioni ottenute in campo, agli imprevisti generati dal rigido rispetto dei protocolli Covid-19, con due gruppi squadra biancorossi posti in isolamento fiduciario per una singola positività riscontrata. Un’amarezza ampiamente superata dai brillanti risultati centrati in campo.

Continua infatti il ‘magic moment’ dell’Under 19 cuneese, sempre saldamente in vetta alla classifica del girone. Grazie alle due vittorie conquistate ai danni del Volley Busca e del Mon.Vi Volley, in entrambi i casi con il punteggio di 3-0, le ragazze di coach Liano Petrelli proseguono il percorso netto: sei vittorie su sei gare, ancora immacolata la casella dei set persi. Domani sera, mercoledì 5 maggio, nuovamente in campo a Bra con le rivali della Libellula Nerostellata, in attesa del big match di lunedì 17 maggio con L’Alba Volley.

Stesso ruolino di marcia anche dall’Under 17 Rossa, primato nella classifica del girone C con 18 punti in sei gare disputate.

Costretta ai box la formazione Under 17 Gialla che, come la Under 15 Rossa, ha ceduto il passo alle rivali nel rispetto della quarantena fiduciaria imposta dall’ASL CN1 per un caso di positività riscontrato nei gruppi squadra.

Sconfitta casalinga per l’Under 15 Verde che, nonostante una buona prestazione, esce sconfitta dall’incontro con il VBC Savigliano, capolista nel Girone C. Le giovani ragazze di coach Violino si arrendono nei primi due set (20-25 / 16-25) ma reagiscono e incassano il terzo (25-21). La quarta frazione è molto equilibrata, ma nel finale sono le ospiti a centrare la vittoria (21-25).

Buona vittoria in trasferte, invece, per l’Under 15 Gialla di coach Guerriero, brava nell’imporsi sul difficile campo del Villanova Volley. Grazie al punteggio finale di 1-3, con il primo set stagionale ceduto alle rivali, le biancorosse proseguono in vetta alla classifica del Girone D: sabato sfida al vertice con il Mon.Vi Volley.

Vittoria al cardiopalma per l’Under 13 Gialla: gara molto equilibrata, quella disputata con il Volley Busca, risoltasi soltanto al tie-break dopo cinque set equilibrati ed emozionanti (23-25 / 25-20 / 25-20 / 11-25 / 11-15).

Netta la vittoria dell’Under 13 Rossa che non concedono alcun diritto di replica alle ospiti del Volley Saluzzo (3-0).

Ecco nel dettaglio risultati e tabellini della scorsa settimana:

Under 19 – decima giornata

A.S.D. VOLLEY BUSCA – BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY 0-3 (12-25 / 4-25 / 13-25)

Bosca Cuneo Granda Volley: Candela (C), Monge, Montabone, Baldizzone, Sordo, Ulligini, Battistino, Gay, Scialanca (L), Andeng, Moschettini. All.: Petrelli. Vice All.: Cavallera. Dir. Acc.: Sordo.

Under 19 – undicesima giornata

BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY – MON VI VOLLEY 3-0 (25-8 / 25-21 / 25-20)

Bosca Cuneo Granda Volley: Candela (C), Battistino, Monge, Montabone, Baldizzone, Sordo, Ulligini, Gay, Scialanca, Andeng, Moschettini. All.: Petrelli. Vice All.: Cavallera. Dir. Acc.: Sordo.

Under 17 (girone C) – decima giornata

BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY ROSSA – VOLLEY SALUZZO EXSPERT CHIALE 3-0 (25-14 / 25-11 / 25-8)

Bosca Cuneo Granda Volley: Battistino (C), Testa, Andreetto, Giuliano, Ulligini, Sordo, Baldizzone, Montabone, Donadei, Bernardi (L). All.: Giordanetto. Vice All.: Petrelli. Dir. Acc.: Ulligini.

Under 17 (girone D) – settima giornata

BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY GIALLA – A.S.D. VOLLEY BUSCA BIANCA 0-3 (25-0 / 25-0 / 25-0)

Under 15 (girone C) – decima giornata

BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY VERDE – VBC SAVIGLIANO 1-3 (20-25 / 16-25 / 25-21/ 21-25)

Bosca Cuneo Granda Volley: Giraudo (C), Cavallo, Cottrino, Ghisolfi, Magliano, Tonello, Costantini, Mandrile, Demaria, Orsi, Cavallera, Brocchiero, Tomatis. All.: Violino. Vice All.: Guerriero. Dir. Acc.: Brocchiero.

Under 15 (girone D) – decima giornata

BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY ROSSA – MON VI VOLLEY0-3 (25-0 / 25-0 / 25-0)

VILLANOVA VOLLEY – BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY GIALLA 1-3 (16-25 / 25-22 / 21-25 / 21-25)

Bosca Cuneo Granda Volley: Fontana (C), Merola, Ferrua, Guerriero Tomatis, Musotto, Giobergia, Re, Bellino, Bottasso, Gigliotti. All.: Guerriero. Vice All.: Giordanetto. Dir. Acc.: Quaranta.

Under 13 (girone A) – decima giornata

A.S.D. VOLLEY BUSCA – BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY GIALLA 2-3 (23-25 / 25-20 / 25-20 / 11-25 / 11-15)

Bosca Cuneo Granda Volley: Pascale (C), Chiapello, Levico, Ruggiero, Rosso, Piovani, Fornero, Shehu, Lingua, Martini, Pascale, Valenzano. All.: Guerriero. Dir. Acc.: Quaranta.

BOSCA UBI BANCA CUNEO ROSSA – VOLLEY SALUZZO OTTICA BORGHINO 3-0 (25-3 / 25-2 / 25-7)

Bosca Cuneo Granda Volley: Brignone (C), Cantamessa, Introzzi, Marchisio, Garino, Bernardi, Bergese, Costantini, Cassino, Cravanzola, Cavallera, Bortolamasi. All.: Violino. Dir. Acc.: Monge.

Ecco nel dettaglio il calendario delle prossime gare:

Under 19

Mercoledì 5 maggio 2021 – recupero gara quinta giornata

LIBELLULA NEROSTELLATA U19 – BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY

(ore 19:30, Bra, Palasport V. Gabotto 120)

Under 15 (girone D)

Sabato 8 maggio 2021 – settima giornata

BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY GIALLA – MON VI VOLLEY

(ore 15.30, Cuneo, Ex Media 4)

Under 15 (girone D)

Sabato 8 maggio 2021 – settima giornata

ASD CENTALLO VOLLEY – BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY ROSSA

(ore 16.00, Centallo, Palazzetto Comunale P.zza Don Gerbaudo 16)

Under 15 (girone C)

Sabato 8 maggio 2021 – terza giornata

VOLLEY SALUZZO COBOLA IT – BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY VERDE (ore 15.30, Saluzzo, Palasport V. Della Croce)

Under 13 (girone A)

Domenica 9 maggio 2021 – undicesima giornata

BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY GIALLA – V.B.C. DOGLIANI ASD (ore 15.30, Cuneo, Ex Media 4)

Under 13 (girone A)

Domenica 9 maggio 2021 – undicesima giornata

VBC SAVIGLIANO – BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY ROSSA (ore 14.30, Savigliano, Palasport Campo A V. Giolitti 9)