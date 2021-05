Volley maschile Serie C: Savigliano liquida 3-0 l'Hasta Volley

Il Volley Savigliano conferma i tre punti dell'andata contro il fanalino di coda Hasta Volley.

Gioca a corrente alterna la squadra di casa anche se il risultano non è mai in discussione.

Bene il fondamentale del muro (11 muri punto), bene la ricezione (1 ace subito).

Top score della partita, Mellano con 13 punti.

Bogliacini: "Tre punti importanti, vittoria che dà morale ma con la consapevolezza che dobbiamo aumentare l'asticella dell'attenzione per non vanificare ciò che facciamo bene con più determinazione e fiducia. Dobbiamo ridurre gli errori al servizio e limare ancora qualche errore di disattenzione."

Sestetto di partenza: Dimitri in palleggio con opposto Allasia, al centro Culibaly e Mellano, Gemma e Calcagno Damiano schiacciatori.

Durante i set tutti i giocatori a referto sono entrati in campo per dare supporto alla squadra (formazione: In palleggio Polizzi e Dimitri, opposti Allasia, Calandri, Angaramo, centro Culibaly e Mellano, banda Calcagno D.,Gemma e Robutti, Arese M. libero Calcagno S.e Arese S.)

VOLLEY SAVIGLIANO 3

HASTA VOLLEY 0

(25 – 21; 25 – 21; 25 – 19)