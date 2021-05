“Premio nazionale della bontà Sant’Antonio di Padova” al giovane braidese Francesco Molinaro per un tema sul Cottolengo

Se pensate che la Generazione Z o Millennials passi le giornate alla playstation oppure a whatsappare, bè... siete fuori strada. Si dilettano ai videogiochi, è vero. E parlano in chat, scambiandosi foto e meme. Ma in realtà dietro c’è molto altro.

Come nel caso del giovane braidese Francesco Molinaro, salito agli onori della cronaca per aver conquistato il “Premio nazionale della bontà Sant’Antonio di Padova”. La Giuria del concorso promosso dall’Arciconfraternita Sant’Antonio di Padova, in collaborazione con la Regione Veneto, il Comune di Padova, la Conferenza Episcopale Italiana e la Federazione delle scuole cattoliche Fidae, ha scelto il suo elaborato su San Giuseppe Benedetto Cottolengo per aver interpretato al meglio il tema del bando “Un luogo o un monumento può essere testimone di storie o eventi di bontà e solidarietà, che hanno lasciato tracce nelle nostre città e paesi”.