Cassa integrazione, nuove commesse e pensioni "vertenza amianto". Alcune precisazioni da Rsu Fim Cisl Alstom Savigliano

Come Rsu Alstom Savigliano della Fim Cisl ci dissociamo da quanto emerso oggi sugli organi di stampa.



In primis la nostra RSU non ha mai richiesto, ma soprattutto non richiederà mai la cassa integrazione. In quanto lo lasciamo fare alla Azienda.



Riguardo alle nuove Commesse al momento non c'è ufficialità.



Già in passato sono state pubblicate notizie su alcuni organi di informazione non corrispondenti alla realtà.



Come ad esempio i 600 dipendenti Alstom che sarebbero dovuti andare in pensione anticipata con la vertenza Amianto. In realtà saranno alcune decine.



Le RSU Fim Cisl Alstom