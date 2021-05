A Mondovì al via il "Tavolo delle Politiche Sociali e Giovanili"

Hanno preso avvio sabato 24 aprile i lavori del "Tavolo delle Politiche Sociali e Giovanili" del Comune di Mondovì.

A farne parte tutti gli attori del mondo del sociale, oltre che l'ASL Cn1 ed il CSSM.



"Un momento importante di partecipazione e confronto - spiegano gli assessori Cecilia Rizzola e Luca Robaldo - che daranno forma al corso delle Politiche Sociali e Giovanili della nostra città. - "Siamo particolarmente grati a tutti i partecipanti, non solo per aver colto il nostro invito ma per averlo fatto nel momento in cui maggiore è il bisogno di impegno, soprattutto su queste tematiche".



La prossima riunione è già programmata per le 17.30 di venerdì 14 maggio: chi vorrà partecipare, in rappresentanza del mondo del sociale, potrà farlo scrivendo alla mail info@comune.mondovi.cn.it



"Il Tavolo sarà utile per individuare quali progetti condividere, sostenere e portare avanti, in un'ottica di coordinamento e di sinergia di tutti gli attori: uno strumento di partecipazione che consentirà all'Amministrazione di individuare quali siano le migliori misure sulle quali investire" - concludono Rizzola e Robaldo.