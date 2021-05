A Niella Tanaro una speciale panchina in legno per ammirare il panorama

Una panchina per ammirare il paesaggio e lasciarsi cullare dai pensieri, immersi nella natura e nel verde del paesaggio.

A Niella Tanaro, sulla strada tra il Poggio e Roà Soprana, è stata installata una panchina speciale: intagliata nel legno e con vista panoramica.

"La sistemazione della panchina è stata ultimata" - spiega il sindaco, Gian Mario Mina - "Un'opera resa possibile grazie al grande entusiasmo dei volontari, qui rappresentati da Enzo, Cesare e Giorgio. Un ringraziamento va anche al Presidente del gruppo Vespe, il sig. Giordano, che ha contribuito per dare l'impregnante. Come sempre ringrazio tutti per il tempo dedicato al paese e per la voglia di vedere e realizzare sempre nuove cose, piccole ma di grande importanza per la nostra comunità. Fermatevi ad ammirare il panorama da questa panchina, vale la pena sedersi e godere di questa bellissima vista".