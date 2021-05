A Rifreddo si pensa già all’Estate Ragazzi: da oggi si possono effettuare le pre-iscrizioni alle attività estive 2021

A Rifreddo non si perde davvero tempo e si pensa già fin da ora alle attività estive per bambini e ragazzi.



La Parrocchia San Nicolao e l’Amministrazione comunale hanno, infatti, avviato in questi giorni una raccolta di pre-adesioni alle attività estive tramite “Google Form”.



Un modo per conoscere le necessità delle famiglie di Rifreddo e comuni limitrofi in attesa delle linee guida per i centri estivi su cui stanno lavorando il Tavolo Oratori Piemontesi e la Regione Piemonte. Parecchi comunque già i punti fermi.



In primis è stato deciso che l’Estate ragazzi rifreddese si terrà dal 5 al 30 luglio. Più in dettaglio per tutte le quattro settimane ci saranno attività dal lunedì al venerdì con orario 9-17 (l’ingresso avverrà a partire dalle 8,30 e l’uscita fino alle 17.30 per permettere le operazioni di smistamento al mattino e garantire l’ingresso e l’uscita dei bambini e ragazzi in totale sicurezza).



Inoltre per chi lo vorrà ci sarà anche la possibilità di richiedere il pre-ingresso a partire dalle 7.30 e il post uscita fino alle ore 18.00. Per problemi legati al Covid non verrà svolto il servizio mensa, ma ci sarà la possibilità di consumare il pranzo al sacco oppure, ancora, si potrà tornare a casa e rientrare al pomeriggio.



Dal punto di vista organizzativo per le varie attività, come già lo scorso anno i bambini e i ragazzi verranno suddivisi in gruppi che lavoreranno distintamente presso la scuola dell’infanzia, l’oratorio parrocchiale e gli impianti sportivi comunali.



Oltre agli orari sono state definite anche le tariffe del servizio. Infatti sia l’Estate bimbo che l’Estate ragazzi avranno un prezzo settimanale è di 60 euro (gite escluse).



Come gli anni scorsi verrà data la priorità alle famiglie rifreddesi ed, in secondo luogo, alle famiglie dei paesi vicini che non presentano attività estive.



“Le attività estive - sottolinea il Vicesindaco Elia Giordanino - sono fondamentali per la socialità e lo svago di tutti i bambini e ragazzi della zona, ancor più dopo un anno scolastico trascorso in gran parte attraverso la didattica a distanza. Dopo aver avviato la scorsa estate, oltre all’Estate ragazzi per la fascia di età elementari e medie, anche l’Estate bimbo per i bambini della scuola dell’infanzia, che è stato molto apprezzato dalle famiglie rifreddesi e dei paesi vicini, anche quest’anno si ripropongono entrambi i servizi, cercando di contenere al massimo i prezzi. Ci tengo a ringraziare personalmente il parroco Don Angelo Vincenti la dirigente scolastica Maria Angela Aimone ed il Volley Saluzzo per la disponibilità e la collaborazione”.



Ritornando alle per-iscrizioni va innanzitutto detto che le stesse vanno effettuate entro il 21 maggio e che maggiori dettagli possono essere reperite nell’anteprima del Google Form, reperibile al l’indirizzo web https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmtglYJ3izpXIpWxby19KAEwLvcgdm0rtZueNVMNesStCN2Q/viewform.

Ricordiamo infine - aggiungono dalla parrocchia - che le preiscrizioni saranno fondamentali per l’organizzazione delle attività vista la necessaria divisione in gruppi e i posti limitati e che quindi è importante farle”.



Per qualunque informazione o difficoltà legate alla pre-iscrizione si possono comunque contattare i numeri: 346.5907987 e 3934871813 oppure scrivere all’indirizzo e-mail: parrocchia.rifreddo@gmail.com.