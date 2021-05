Ceva, quale futuro per il parco della Rotonda?

A Ceva sono in molti i cittadini che, anche sui social, si sono chiesti quale futuro attenda il parco della Rotonda, soprattutto in vista dell'inizio della bella stagione.

L'area è stata purtroppo gravemente colpita dall'alluvione dello scorso 2-3 ottobre e i danni sono ingenti.

Il tema è stato discusso nel corso dell'ultimo consiglio comunale, tenutosi in diretta streaming lo scorso venerdì, a seguito di un'interrogazione presentata dal consigliere del gruppo "Una svolta per Ceva", Bruna Sanino (leggi qui).

Dopo un sopralluogo sull'area, i consiglieri di minoranza, hanno chiesto all'amministrazione quali interventi fossero previsti per il ripristino dell'area, particolarmente apprezzata dai cebani.

"Riattivare l'intero complesso richiederebbe oltre 300 mila euro" - ha spiegato il sindaco, Vincenzo Bezzone - "I tempi dell'ente pubblico sono diversi dal privato e al momento non ci sono le tempistiche per una riapertura di tutti i servizi per la stagione estiva 2021: l’avanzo del 2020 è stato utilizzato per interventi di somma urgenza, mentre quello disponibile 2021 potrà essere fruibile solo successivamente a questo consiglio. I danni hanno coinvolto la piscina, la sala macchine, i locali del bar e degli spogliatoi. Gli scarichi e gli impianti devono essere completamente rifatti. Per l'area vanno comunque previsti interventi di messa in sicurezza e l'intenzione è quella di ripristinare almeno l'area giochi e gli spazi attigui per l'estate e in questo senso sono già stati richiesti preventivi, come fatto per l'area giochi della scuola dell'infanzia".

Vista l'impossibilità di un ripristino completo dei servizi dell'area, nel corso del consiglio è stata proposta l'installazione di un chiosco che possa offrire un piccolo servizio bar agli utenti.

"La risposta non ci ha soddisfatto" - commenta il capogruppo di "Una svolta per Ceva", Fabio Mottinelli - "Crediamo che sia uno spazio importante per le famiglie e che avrebbe dovuto ricevere più attenzione. Abbiamo proposto come soluzione tampone, per quest’anno, l’affidamento ad un gestore con chiosco mobile, che dia un servizio agli utenti del Parco. La sistemazione dei giochi deve essere fatta al più presto, ma lasciare il parco senza il servizio bar, che svolgerebbe anche la funzione di minima sorveglianza, sarebbe un errore e trasformerebbe un’area svago in un’area con problemi quotidiani. La sistemazione del Parco della Rotonda, anche se provvisoria, è un dovere verso i cittadini, soprattutto quest’anno che arriviamo da un periodo nero”.