Colle Tenda: Lega, soddisfazione per intesa, grati a viceministro Morelli

"Esprimiamo soddisfazione per l'intesa raggiunta quest'oggi in Cig Italia-Francia riguardo la ripartenza dei lavori per il tunnel del Tenda. Ringraziamo in particolar modo il ViceMinistro Alessandro Morelli per aver sbloccato la situazione in pochissimo tempo dal suo insediamento a seguito del sopralluogo sui luoghi della tempesta Alex e, successivamente, indicendo un tavolo al Ministero coinvolgendo i rappresentanti locali. Da parte nostra continueremo a vigilare sul rispetto dei tempi di realizzazione indicati anche per il ripristino del tratto ferroviario da Breil a Ventimiglia nell'interesse dell'economia del nostro territorio".



Così i parlamentari della Lega Giorgio Bergesio e Flavio Gastaldi.